Sprzęt optyczny
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Sprzęt optyczny

Dodano: 
Dziewczyna w okularach. Zdj. ilustracyjne
Dziewczyna w okularach. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Carlos Vaz
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wbrew temu, o co niektórzy mnie posądzają, nie stosuję trendów na własnej osobie. Ale lubię się przyjrzeć temu, co się wokół dzieje.

Bo moda wiele mówi o rzeczywistości.

Jest tak zimno, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy, są modne ciuchy. Ale nowe okulary od nowego roku, czemu nie?

Francuska prasa zawiadamia, że „nowy trend w okularach łączy w sobie śmiałość i dyskrecję (cokolwiek to znaczy). Mamy zatem powrót grubych i dużych kształtów – kwadratowych, motylkowych, okrągłych, a także trend na cienkie i minimalistyczne metalowe oprawki, półprzezroczyste wzory.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także