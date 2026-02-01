Sprzęt optyczny

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wbrew temu, o co niektórzy mnie posądzają, nie stosuję trendów na własnej osobie. Ale lubię się przyjrzeć temu, co się wokół dzieje.
Bo moda wiele mówi o rzeczywistości.
Jest tak zimno, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy, są modne ciuchy. Ale nowe okulary od nowego roku, czemu nie?
Francuska prasa zawiadamia, że „nowy trend w okularach łączy w sobie śmiałość i dyskrecję (cokolwiek to znaczy). Mamy zatem powrót grubych i dużych kształtów – kwadratowych, motylkowych, okrągłych, a także trend na cienkie i minimalistyczne metalowe oprawki, półprzezroczyste wzory.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.