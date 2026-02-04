Pilne spotkanie Tuska z Czarzastym. Obawiają się ruchu Nawrockiego?

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie spotkania mają zostać poruszone trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Jak donosi Polsat News, to właśnie ostatni punkt RBN ma być przedmiotem pilnej narady premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wiadomo, że politycy koalicji nie zareagowali przychylnie na fakt, że prezydent Nawrocki żąda wyjaśnień w sprawie polityka Lewicy.

Według doniesień Telewizji Republika, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Co więcej, lider Lewicy miał nie złożyć wymaganej ankiety bezpieczeństwa osobowego, co jest standardową procedurą dla osób z dostępem do informacji niejawnych. Pomimo tego, zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Kancelaria Sejmu uderza w Nawrockiego

W komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że "marszałek Sejmu jest objęty stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli". "Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały" – wskazano.

"Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma charakter doradczy i polityczny. Nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości" – podkreśliła Kancelaria Sejmu.

