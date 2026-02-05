314 osób wróci z niewoli. Pierwsze decyzje po negocjacjach USA, Ukrainy i Rosji

Wypracowany konsensus dotyczy wymiany 314 jeńców wojennych – po 157 z każdej strony.

Witkoff: W nadchodzących tygodniach spodziewane są dalsze postępy.

Specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, określił rozmowy, w umieszczonym w mediach społecznościowych wpisie, jako "szczegółowe i produktywne", podkreślając, że choć wiele pracy jeszcze przed stronami, to takie kroki dowodzą skuteczności dyplomacji w dążeniu do zakończenia wojny na Ukrainie.

Z kolei prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził wymianę, informując, że 157 obywateli Ukrainy – żołnierzy i cywilów – powróciło do kraju. Większość z nich była w niewoli od 2022 roku. Zełenski zaznaczył, że "musimy sprowadzić wszystkich z powrotem". Rosyjskie Ministerstwo Obrony również potwierdziło wymianę, informując o powrocie 157 rosyjskich żołnierzy. Wymiana 314 jeńców jest największą od października 2025 roku, kiedy to w ramach porozumień wynegocjowanych w Stambule doszło do ostatniej dużej wymiany. Od tego czasu proces ten był wstrzymany, głównie z powodu eskalacji działań wojennych i braku porozumienia co do dalszych kroków.

Bojowe nastroje po pierwszym dniu obrad

Czwartek był drugim z kolei dniem aktualnej serii rozmów pokojowych w Abu Zabi. W środę wieczorem obie strony – ukraińska i rosyjska na swój sposób podsumowały pierwsze godziny negocjacji. Rosyjskie władze zadeklarowały gotowość do dalszego prowadzenia rozmów i przestrzegania ewentualnych ustaleń. Moskwa podkreśla, że negocjacje powinny obejmować kwestie wojskowo-polityczne oraz przyszły kształt bezpieczeństwa w regionie. Rosja podtrzymała również swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące warunków zakończenia konfliktu, w tym kwestii terytorialnych oraz sprzeciwu wobec obecności struktur NATO na terytorium Ukrainy.

Z kolei według przedstawicieli Ukrainy rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły zarówno kwestii humanitarnych, jak i szerszych zagadnień bezpieczeństwa. Omawiano także dalsze wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy oraz możliwe mechanizmy nacisku na Rosję w kontekście negocjacji pokojowych.

