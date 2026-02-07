Zapytano Nawrockiego o pół roku prezydentury. "Widzowie TVN-u są przekonani"

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę w Wiosce Olimpijskiej, gdzie spotkał się z polskimi sportowcami rywalizującymi podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Głowę państwa powitał szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

W piątek Nawrocki wziął udział w ceremonii otwarcia Igrzysk. Kibicował także polskim sportowcom podczas pierwszych olimpijskich zmagań, w łyżwiarstwie figurowym. Natomiast w czwartek polski przywódca uczestniczył w obiedzie wydawanym przez przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. Wziął w nim także udział m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.

Na marginesie sportowej rywalizacji, prezydent RP spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym współpracy wojskowej, bieżących kwestiach bezpieczeństwa oraz udziale Polski w pracach grupy G20.

Uszczypliwa odpowiedź prezydenta

Podczas pobytu w Wiosce Olimpijskiej reporter TVN24 Paweł Łukasik zapytał Karola Nawrockiego o pierwsze pół roku jego prezydentury. – No chyba pan redaktor i widzowie TVN-u są przekonani, że było to dobre pół roku dla Polski. Zarówno wewnątrz RP, jak i na arenie międzynarodowej – odparł z uśmiechem prezydent.

– Jestem z tego półrocza zadowolony, ale myślę, że czekają nas kolejne półrocza i lata, które będą bardzo dobre dla Polski – dodał.

Pół roku prezydentury Nawrockiego

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP odbyło się 6 sierpnia 2025 r. 6 lutego 2026 r. minęło więc pół roku, odkąd sprawuje stanowisko głowy państwa.

Jak wyliczyła Kancelaria Prezydenta, w tym czasie Nawrocki złożył 15 inicjatyw ustawodawczych, 23 ustawy zawetował, a 147 podpisał. Mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 64 nominacje sędziowskie i asesorskie, nadał 35 nominacji profesorskich i wręczył ok. 4,3 tys. odznaczeń państwowych. Odbył 18 wizyt zagranicznych, 10 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów oraz przyjął 15 listów uwierzytelniających. W ostatnich dniach rozpatrzył osiem wniosków o ułaskawienie (zastosował prawo łaski wobec trzech osób, zaś odmówił wobec pięciu). Prezydent Nawrocki udzielił również 28 wywiadów, w tym 20 dla polskich mediów i osiem dla mediów zagranicznych.

Czytaj też:

W TVP wspomnieli o Rutnickim, ale "zapomnieli" o Nawrockim. Burza w sieciCzytaj też:

Szefernaker: Każda z tych flag stanie się częścią lokalnej historii