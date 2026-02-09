"Policzek dla kraju". Trump wściekły po wydarzeniach w USA

Super Bowl to nie tylko finał rozgrywek futbolu amerykańskiego, ale również najbardziej oczekiwane muzyczne show roku, które przyciąga największe gwiazdy w USA. Podczas tegorocznej edycji główną gwiazdą wydarzenia był muzyk Bad Bunny.

Piosenkarz wykonał kilka swoich największych przebojów, śpiewając po hiszpańsku. Na scenie pojawili się też m.in. Lady Gaga oraz Ricky Martin.

Trump niezadowolony po występie muzyka

Występ Bad Bunny'ego nie spodobał się prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W swoim wpisie na portalu Truth Social Donald Trump skrytykował fakt, że piosenkarz śpiewał w obcym języku. Politykowi nie podobało się również taneczne show towrzyszące występowi.

"Show w przerwie meczu Super Bowl jest absolutnie okropne, jedno z najgorszych W HISTORII! Nie ma sensu, jest zniewagą dla Wielkości Ameryki i nie reprezentuje naszych standardów Sukcesu, Kreatywności czy Doskonałości. Nikt nie rozumie ani słowa z tego, co ten facet mówi, a taniec jest obrzydliwy, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają to w całych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie" – napisał amerykański przywódca.

"To «Show» to po prostu «policzek» dla naszego Kraju, który każdego dnia ustanawia nowe standardy i rekordy – w tym Najlepszą Giełdę i plany emerytalne 401(k) w Historii! W tym bałaganie zwanym Halftime Show nie ma nic inspirującego i proszę patrzeć, zbierze on świetne recenzje w Mediach Fake News, ponieważ nie mają one pojęcia o tym, co dzieje się w PRAWDZIWYM ŚWIECIE" – dodał.

Gorące przywitanie

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Donald Trump pojawił się osobiście na stadionie podczas finału Super Bowl. Jego obecność cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Publiczność zgromadzona na stadionie doceniła ten fakt, witając go gromkimi brawami i okrzykami entuzjazmu.

Trump był pierwszym urzędującym prezydentem USA, który pojawił się na tym wydarzeniu

