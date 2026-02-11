"To wprawiło w osłupienie". Tusk o propozycji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na agendzie ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, pożyczka na kwotę ok. 185 miliardów złotych w ramach unijnego programu SAFE, a także zaproszenie Polski do Rady Pokoju powołanej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa.

– Najwięcej emocji wzbudził punkt rzeczywiście niestandardowy, który wprawił w osłupienie opinię publiczną, czyli analiza różnych kontekstów dotyczących pana marszałka Czarzastego – powiedział premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

- Rada Bezpieczeństwa Narodowego na pewno nie jest miejscem, instytucją do dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka Sejmu, czy nie i czy służby coś wiedzą na temat tego czy innego polityka – podkreślił szef rządu.

Premier dodał, że "jest zdezorientowany" pomysłem prezydenta, aby Radę Bezpieczeństwa Narodowego "już tak otwarcie i trochę bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry". Jak stwierdził, rząd w tej sprawie nie będzie aktywny.

Nie będzie tajnego posiedzenia Sejmu ws. rosyjskich kontaktów Czarzastego

Marszałek poinformował też, że prezydium Sejmu głosami 4 do 1 odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym w jego sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa i wytłumaczył się ze swoich niepokojących rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych.

Marszałek chciałby wykluczenia szefa koła z RBN

Lider Lewicy został zapytany na konferencji prasowej przez Agatę Adamek z TVN 24 o obecność na jutrzejszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta "jawnie prorosyjskiego" posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Wcześniej, w trakcie konferencji, Czarzasty tak właśnie określił Skalika – jako "jawnie prorosyjskiego".

Marszałek Sejmu odpowiedział, że on nie zapraszałby Skalika, ponieważ jednym z tematów RBN będą zakupy broni w ramach SAFE. – Jeżeli chodzi o koła pana Skalika, wykluczyłem ich z Konwentu Seniorów. Można to zrobić, tylko trzeba mieć odwagę – podzielił się swoją perspektywą na procedury demokratyczne Czarzasty.

– A ma pan jaką diagnozę po co panu prezydentowi pan Skalik na RBN? – zapytała Adamek.

– Może poznał go w Rosji? Nie wiem tego – wypalił polityk Lewicy.

Czytaj też:

"Temat Czarzastego nie jest zbyt poważny". Pejo przed posiedzeniem RBNCzytaj też:

Kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN? Nieoficjalne informacje