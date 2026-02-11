Kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN? Nieoficjalne informacje

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę (11 lutego) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z najgorętszych tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politycy będą także rozmawiać o programie SAFE i zaproszeniu Polski do Rady Pokoju, którą tworzy prezydent USA Donald Trump.

Posiedzenie RBN bez prezesa PiS

Według doniesień "Super Expressu", w posiedzeniu RBN nie weźmie udziału Jarosław Kaczyński. Gazeta podkreśla, że to pierwsza taka nieobecność od czasu, gdy polityk regularnie uczestniczy w pracach RBN jako prezes PiS. Kaczyńskiego nie będzie na środowym spotkaniu w związku niedawnym pobytem w szpitalu i zaleceniami lekarskimi po rekonwalescencji.

W PiS trwają rozmowy o tym, kto będzie reprezentował partię na posiedzeniu RBN w imieniu prezesa. Jak podaje "SE", w grze są cztery nazwiska, ale decyzja jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona.

Jednym z polityków PiS, który na pewno pojawi się na RBN, jest Mariusz Błaszczak. Nie będzie on jednak zastępował Kaczyńskiego – jego obecność wynika z piastowanego stanowiska szefa klubu parlamentarnego.

Kto zastąpi Kaczyńskiego?

Według nieoficjalnych informacji, w miejsce prezesa PiS ma przybyć Andrzej Śliwka. "W kierownictwie PiS podkreśla się, że to jeden z najlepiej zorientowanych polityków w sprawach programu SAFE, dlatego ma być kluczowym głosem ugrupowania podczas obrad" – ustalili dziennikarze "Super Expressu".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy w sprawach bezpieczeństwa państwa, w skład którego – obok prezydenta i premiera – wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz liderzy klubów parlamentarnych. Regularna obecność Jarosława Kaczyńskiego na tych spotkaniach była dotąd normą.

