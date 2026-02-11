Kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN? Nieoficjalne informacje
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN? Nieoficjalne informacje

Dodano: 
Jarosław Kaczyński, prezes PiS
Jarosław Kaczyński, prezes PiS Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie Jarosława Kaczyńskiego. Według nieoficjalnych informacji, prezesa PiS zastąpi poseł Andrzej Śliwka.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę (11 lutego) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z najgorętszych tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politycy będą także rozmawiać o programie SAFE i zaproszeniu Polski do Rady Pokoju, którą tworzy prezydent USA Donald Trump.

Posiedzenie RBN bez prezesa PiS

Według doniesień "Super Expressu", w posiedzeniu RBN nie weźmie udziału Jarosław Kaczyński. Gazeta podkreśla, że to pierwsza taka nieobecność od czasu, gdy polityk regularnie uczestniczy w pracach RBN jako prezes PiS. Kaczyńskiego nie będzie na środowym spotkaniu w związku niedawnym pobytem w szpitalu i zaleceniami lekarskimi po rekonwalescencji.

W PiS trwają rozmowy o tym, kto będzie reprezentował partię na posiedzeniu RBN w imieniu prezesa. Jak podaje "SE", w grze są cztery nazwiska, ale decyzja jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona.

Jednym z polityków PiS, który na pewno pojawi się na RBN, jest Mariusz Błaszczak. Nie będzie on jednak zastępował Kaczyńskiego – jego obecność wynika z piastowanego stanowiska szefa klubu parlamentarnego.

Kto zastąpi Kaczyńskiego?

Według nieoficjalnych informacji, w miejsce prezesa PiS ma przybyć Andrzej Śliwka. "W kierownictwie PiS podkreśla się, że to jeden z najlepiej zorientowanych polityków w sprawach programu SAFE, dlatego ma być kluczowym głosem ugrupowania podczas obrad" – ustalili dziennikarze "Super Expressu".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy w sprawach bezpieczeństwa państwa, w skład którego – obok prezydenta i premiera – wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz liderzy klubów parlamentarnych. Regularna obecność Jarosława Kaczyńskiego na tych spotkaniach była dotąd normą.

Czytaj też:
Bosacki oburzony zaproszeniem dla Skalika na RBN. "Szkodliwa postać"

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Super Express
Czytaj także