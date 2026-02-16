"To pułapka". Kowalski ostrzega: Polska ma być szantażowana

W piątek sejmowa większość przegłosowała ustawę wdrażającą zaciągnięcie 45-letniego kredytu na prawie 190 miliardów złotych z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. W głosowaniu nad zaciągnięciem pożyczki wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw – 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwko głosowały kluby PiS i Konfederacji.

Politycy opozycji wskazują m.in., że w program SAFE wpisany jest mechanizm warunkowości, znany z Krajowego Planu Odbudowy. Co więcej, rząd najprawdopodobniej zmniejszy wpływy z budżetu państwa na obronność.

Mocny wpis Kowalskiego

Poseł PiS Janusz Kowalski zamieścił w sieci ostry wpis, w którym ostrzega, że program SAFE to "pułapka" zastawiona na Polskę. Polityk wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy.

"Weto albo Śmierć! To jest oczywista oczywistość po co Niemcy chcą Polsce wcisnąć pożyczkę SAFE z warunkowością. Cel jest prosty: wstrzymać wypłatę transz pożyczki dla Polski przed negocjacjami w 2027 r. w sprawie budżetu UE na lata 2028-2034" – napisał na platformie X.

Kowalski stwierdził, że Polska "ma być szantażowana" wstrzymaniem wypłat po zawarciu kontraktów zbrojeniowych, po to aby zgodziła się na niekorzystne unijne polityki: likwidację prawa weta, ETS2 czy niekorzystny unijny budżet.

"SAFE to PUŁAPKA zastawiana na POLSKĘ. Po pierwsze Polska. Po pierwsze Polacy" – zakończył swój wpis poseł.

Program SAFE

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO. Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze ma pochodzić w zdecydowanej większości z produkcji europejskiej. Opozycja podnosi, że może to w praktyce oznaczać wykluczenie producentów z USA i z Korei Południowej. Wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi.

