"Niewielki środek bojowy". Polityk PiS przyszedł do studia z atrapą broni

Michał Dworczyk był w środę gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk zaskoczył prowadzącego przynosząc ze sobą atrapę ukraińskiej miny przeciwpiechotnej. Polityk stwierdził, że jest to "niewielki", ale jednocześnie "niezwykły" środek bojowy.

Powodem zabrania do studia tak nietypowego rekwizytu jest odbywająca się w sobotę w Stalowej Woli konwencja programowa PiS poświęcona obronności. Dworczyk zachęcał do śledzenia wydarzenia.

– Również zachęcam do śledzenia raportu, który zostanie zaprezentowany w najbliższy piątek, raportu dotyczącego współczesnej wojny minowej. Dlaczego to jest ważne? Bo w piątek właśnie upływa termin wyjścia Polski z traktatu ottawskiego, konwencja o zakazie użycia min przeciwpiechotnych. Polska wypowiedziała ten traktat, podobnie zresztą jak kraje bałtyckie, podobnie jak Finlandia – powiedział europoseł.

Wskazując na przyniesioną ze sobą minę, Dworczyk powiedział, że dzięki niej Ukraińcy byli w stanie wyeliminować wielu rosyjskich żołnierzy. Jego zdaniem, polskie firmy zbrojeniowe powinny produkować jak najwięcej sprawdzonej broni i amunicji.

– Są dwie prywatne firmy, które mają dzisiaj zdolność albo mogą szybko uzyskać zdolność produkcji amunicji artyleryjskiej. Tymi firmami są: WB Electronic, która jest właścicielem większościowym polskiej amunicji i Niewiadów. Chciałbym, żeby państwo wspierało obie te firmy. Ponieważ to, co się dzieje, jeśli chodzi o polską amunicję artyleryjską, jest naprawdę dramatyczne – powiedział.

Polska wznawia produkcję min

Pod koniec grudnia ubiegłego roku wiceminister obrony Paweł Zalewski w rozmowie z agencją Reuters poinformował, że Polska chce jak najszybciej rozpocząć produkcję min przeciwpiechotnych, które zostaną rozmieszczone na granicy z Białorusią oraz obwodem królewieckim. Niewykluczone, że część z nich zostanie również wyeksportowana na Ukrainę.

Zalewski wskazał, że MON chciałoby, aby produkcja min rozpoczęła się w przyszłym roku, ale nie jest jeszcze pewien, czy będzie to możliwe.

