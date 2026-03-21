W co gra Czarzasty? Semka wskazuje konkretną grupę wyborców

W sobotę publicysta tygodnika tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka tradycyjnie komentował w "Salonie Dziennikarskim" na antenie Telewizji wPolsce24 bieżące wydarzenia polityczne. Gośćmi byli także Aleksandra Jakubowska, mec. Marek Markiewicz oraz Stanisław Janecki, a punktem wyjścia kolejne działania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w tym blokowanie projektów ustaw prezydenta Nawrockiego.

Semka: Czarzasty wie, że może zrobić na tym małą czerwoną karierkę

Semka powiedział, że Czarzasty jest prawdziwym wirtuozem w najprzeróżniejszych prowokacjach i złośliwościach. – To jest kolejny bulterier, którego Donald Tusk spuszcza ze smyczy i on jest bardzo wdzięczny. W lewicy już się mówi, że powinien być kandydatem lewicy na 2027 rok i on robi karierę. Czarzasty czuje się w tym dobrze, ma własne złe cechy charakteru, ale wie, że w Polsce jest elektorat ludzi, którzy mają dostatecznie dużą obsesję na punkcie PiS-u, żeby zrobić na tym małą czerwoną karierkę – powiedział publicysta.

Dzień wcześniej Czarzasty paradował w piątek po Sejmie owinięty flagą LGBTQ. Lider Lewicy wyrażał w ten sposób radość z piątkowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie obowiązku transkrypcji, czyli przepisywania i uznawania w Polsce "małżeństw" osób tej samej płci zawartych w innym państwie Unii Europejskiej.

Lewica zachwycona wyrokiem NSA

Euforii nie kryją także inni politycy koalicyjnego ugrupowania. Zdaniem minister Katarzyny Kotuli oznacza to, że Polska nie musi wdrażać w tym zakresie żadnych zmian ustawowych. "To jest przełom" – obwieścił w swoim wpisie europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Swój entuzjazm z tego powodu wyraziła również minister Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, oceniając, że orzeczenie NSA to na razie "mały krok"..

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało natomiast złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku ws. interpretacji prawno-konstytucyjnej dokonanej przez NSA, wskazując, że artykuł 18 Konstytucji RP jasno definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, zapewniając mu ochronę i opiekę państwa.

Czytaj też:

