Między PiS a rządem rozgorzał nowy spór. Padają mocne określenia

W Łodzi ma powstać centrum serwisowe dla śmigłowców typu Apache. Z tej okazji przemówienie wygłosił Donald Tusk. Wokół zakupu 96 amerykańskich śmigłowców powstał spór o to, kto odpowiada za zamówienie tych maszyn dla polskiej armii.

Błaszczak odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że to dzięki ich staraniom możliwe było zakupienie śmigłowców. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że umowa w tej sprawie podpisał rząd Zjednoczonej Prawicy we wrześniu 2023 roku.

Tymczasem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że to dzięki koalicji 15 października Apache znalazły się w Polsce.

"W sprawie Apache @pisorgpl opowiada polityczne bajki. Wyjaśniam. Wszystkie kluczowe decyzje zapadły 13 sierpnia 2024 r. – to wtedy podpisaliśmy umowę na zakup 96 śmigłowców AH-64E za ponad 10 mld dolarów. Wcześniej były tylko rozważania, zapowiedzi i konferencje. Pan @mblaszczak nie zabezpieczył ani jednej złotówki na ten cel! Nie da się przykryć faktów polityką" –napisał na swoim koncie na platformie X.

twitter

Na reakcję byłego szefa MON nie trzeba było długo czekać. Mariusz Błaszczak napisał, że politycy koalicji rządowej próbowali już przypisać sobie wcześniejsze sukcesy Zjednoczonej Prawicy: kontrakty na odrzutowce F-35, czołgi K2 i Abrams. Z tego powodu, jak napisał były minister, "nikogo już nie dziwi, że to samo próbujecie zrobić z zamówieniem na Apache".

"Jak nie idzie, to nie idzie. Sugeruję sprawdzić Pakiet Wzmocnienia oraz Program Rozwoju Sił Zbrojnych – tam znajdzie Pan odpowiedź, kto załatwił Apache" – zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza.

Przypomnijmy, że na mocy umowy Polska zakupiła 96 najnowocześniejszych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, a także kompleksowym zestawem środków bojowych i części zamiennych. Wartość tego kontraktu wynosi ok. 10 mld USD netto, a dostawy AH-64E planowane są na lata 2028-2032.

