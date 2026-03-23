"Dzień bez łgarstwa dniem straconym". Morawiecki ostro do Tuska

W Łodzi ma powstać centrum serwisowe dla śmigłowców typu Apache. Z tej okazji przemówienie wygłosił Donald Tusk. Na początku wystąpienia szef rządu skrytykował PiS, przypominając, że rząd wycofał się wówczas z zakupu francuskich śmigłowców Caracale. – Nasi poprzednicy zerwali tamten kontrakt. Kosztowało nas to, Polskę, i 80 milionów kary i długie lata oczekiwania na podobną szansę, możliwość – powiedział.

Premier powiedział, że Apache to wielka szansa nie tylko dla polskiej obronności, ale to także szansa dla konkretnych zakładów. – Chciałem bardzo podziękować naszym amerykańskim sojusznikom. Cieszę się, że powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że Polska jest partnerem nie tylko bardzo lojalnym, odpowiedzialnym, ale też wymagającym – kontynuował.

Morawiecki przypomina, kto kupił Apache

Na jeden z wpisów Donalda Tuska, dotyczący podpisania umowy offsetowej zareagował były premier Mateusz Morawiecki. Wiceprezes PiS przypomniał, że umowa na zakup śmigłowców została podpisana przez jego rządu w 2023 roku.

"Widzę Donaldzie, że dzień bez łgarstwa, dniem straconym. Umowę na dostawę 96 śmigłowców podpisał rząd Zjednoczonej Prawicy we wrześniu 2023 roku. Ja wiem, że brakuje wam jakichkolwiek osiągnięć, ale to się władzę oddaje, a nie ciągle okłamuje Polaków" – napisał Morawiecki.

Przypomnijmy, że na mocy umowy Polska zakupiła 96 najnowocześniejszych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, a także kompleksowym zestawem środków bojowych i części zamiennych. Wartość tego kontraktu wynosi ok. 10 mld USD netto, a dostawy AH-64E planowane są na lata 2028-2032.

Po zrealizowaniu zamówienia, Polska stanie się drugim co do wielkości użytkownikiem śmigłowców Apache na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, co znacząco wzmocni potencjał obronny kraju i potwierdzi determinację w modernizacji i rozwoju Lotnictwa Śmigłowcowego Sił Zbrojnych.

