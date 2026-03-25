Nawrocki ostro potraktował dziennikarza TVN24. Jest reakcja stacji

W poniedziałek (23 marca) po wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Pytanie padło po zakończeniu wystąpienia obu polityków. Mimo to, prezydent wrócił na scenę. W ostrych słowach zwrócił się do dziennikarza.

– O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – zwrócił się do dziennikarza prezydent. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – dodał.

Wcześniej Nawrocki mówił w obecności dziennikarzy, że "przyjaźń polsko-węgierska trwa i będzie trwać, ale jak to w przyjaźni, są rzeczy, w których się nie zgadzamy". – Polacy kochają Węgrów, ale nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym – podkreślił.

TVN24 komentuje zachowanie Nawrockiego

Zachowanie prezydenta wzburzyło polityków koalicji rządzącej. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronili Nawrockiego, wskazując, że nie zrobił on niczego złego. Sprawę szeroko komentowali również dziennikarze. Głos zabrał także sam Półchłopek, pisząc w mediach społecznościowych, że taka sytuacja spotkała go po raz pierwszy w całej jego medialnej karierze. W końcu oświadczenie wydała także stacja TVN24.

"Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem? Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie" – napisano.

Czytaj też:

