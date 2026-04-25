Agora pozywa Skarb Państwa na 135 mln zł. Za "utracone korzyści"

Jak poinformował serwis Wirtualne Media, sprawa dotyczy ponad trzyletniego opóźnienia we wdrożeniu unijnej dyrektywy o prawach autorskich.

Chodzi o wdrożenie dyrektywy DSM

Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Złożyły go spółki: Wyborcza, Gazeta.pl, Grupa Radiowa Agory oraz Eurozet. Łączna kwota roszczenia to 134 757 230 zł plus odsetki ustawowe naliczane od 27 marca 2026 r. Chodzi o brak terminowej implementacji dyrektywy DSM, która reguluje prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Polska powinna wdrożyć przepisy do czerwca 2021 roku, ale zrobiła to dopiero we wrześniu 2024 roku.

Zdaniem Agory, opóźnienie pozbawiło wydawców możliwości uzyskiwania wynagrodzenia od platform internetowych za wykorzystywanie ich treści. Spółka wskazuje na tzw. utracone korzyści, czyli przychody, które mogłyby zostać osiągnięte, gdyby przepisy obowiązywały zgodnie z terminem. Wcześniej Agora próbowała rozwiązać spór polubownie. Pod koniec 2025 roku złożono wniosek o zawezwanie Skarbu Państwa do próby ugodowej. Do porozumienia jednak nie doszło.

Z branżowych analiz wynika, że tylko od Google polskie media mogłyby otrzymywać rocznie dziesiątki milionów euro za wykorzystanie ich treści. Równolegle Agora uczestniczy w pozwie europejskich wydawców przeciwko Google dotyczącym rynku reklamy internetowej.

Cięcia w "Wyborczej" i spór o płace

Na początku kwietnia pojawiły się z kolei informacje o redukcjach zatrudnienia w regionalnych oddziałach "Gazety Wyborczej". W gdańskiej redakcji liczba dziennikarzy spadła o połowę – z dziesięciu do pięciu osób w ciągu kilku miesięcy. Z pracy odchodzili zarówno wieloletni pracownicy, jak i osoby na stanowiskach kierowniczych. Wcześniej, w lutym, w Agorze przeprowadzono zwolnienia grupowe oraz program dobrowolnych odejść.

Według relacji osób związanych z redakcją, jednym z głównych problemów są wynagrodzenia. Część dziennikarzy ma zarabiać około 5,5 tys. zł brutto, czyli niewiele powyżej płacy minimalnej. W oddziałach regionalnych pojawiały się postulaty podwyżek, ale – jak wynika z tych relacji – nie zostały one w pełni uwzględnione. Spółka podkreśla z kolei, że redakcje lokalne pozostają ważnym elementem strategii i notują wzrosty ruchu w serwisach cyfrowych.

Jednocześnie z opublikowanych w marcu danych finansowych wynika, że Agora zakończyła 2025 rok z zyskiem netto na poziomie 22,8 mln zł, wobec 14,7 mln zł rok wcześniej. W samym czwartym kwartale zysk wyniósł 41,8 mln zł.

Tyle zarobiła Agora. Spółka ujawnia zyskiCzytaj też:

Agora zwalnia redaktorów magazynu o literaturze. Sypią się gromy