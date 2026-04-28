"Tusk i cały ten rząd do dymisji". Czarnek grzmi w Sejmie

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu głos zabrał Przemysław Czarnek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera poruszył kwestię katastrofalnej kondycji służby zdrowia pod rządami Donalda Tuska. Poseł wskazał, że odpowiedzialność za całą sytuację ponosi nie tylko minister zdrowia, ale także cała Rada Ministrów.

– Blisko 5 mln 400 tys. Polaków czeka dziś w kolejkach do lekarzy. 1 milion 123 tys. z nich to pacjenci w trybie pilnym, których życie jest zagrożone. One też czekają w długich kolejkach. 91 procent spośród 207 szpitali powiatowych osiągnęło stratę na podstawowej działalności leczniczej w 2025 roku. Szpitale powiatowe na tej tylko działalności przyniosły straty w wysokości 1 mld 850 mln około – powiedział były minister edukacji narodowej.

– To tyle, ile nie zapłaciliście im za leczenie Polaków, którzy płacą na NFZ. Tymczasem pan Berek, prawa ręka pana Tuska, ministra zdrowia, bo on jest ministrem zdrowia, mówi że to nieuczciwe wykonywać nadwykonania w szpitalach, czyli leczyć ludzi, którzy płacą składki do NFZ-u. Nie tylko pani Sobierańska-Grenda, Tusk i cały ten rząd do dymisji za oszukiwanie Polaków – dodał Czarnek.

Czarnek powołuje zespół ds. służby zdrowia

"Sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest dziś katastrofalna. Kolejki rosną, szpitale bankrutują, kolejne oddziały są zamykane, a system coraz bardziej przestaje służyć ludziom. Nie możemy się na to godzić. Pacjent to nie klient, a służba zdrowia to nie biznes. Zatrzymamy plany Donalda Tuska, które zmierzają do prywatyzacji systemu opieki zdrowotnej i pogłębiania nierówności w dostępie do leczenia. Zdrowie Polaków nie może zależeć od zasobności portfela" – napisał w poniedziałek na platformie X Przemysław Czarnek."Dlatego powołuję zespół z udziałem doświadczonych ekspertów i praktyków, pod przewodnictwem Stanisława Karczewskiego oraz Katarzyny Sójki. Naszym celem jest przygotowanie konkretnych rozwiązań oddzielających publiczną służbę zdrowia od prywatnych interesów. Czas naprawić system i przywrócić go pacjentom" – oświadczył.

