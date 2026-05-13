"Ludzie się cieszą". Czarnek publikuje spot po słowach minister zdrowia

– Myślę, że jest już lepiej – powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, pytana o sytuację w polskich placówkach medycznych, czym wywołała burzę w przestrzeni publicznej. W środę na antenie Polsat News szefowa MZ została zapytana, czy powtórzyłaby te słowa.

Zamiast odpowiedzieć na pytanie, Sobierańska-Grenda zaczęła wyliczać "sukcesy" rządu w zakresie służby zdrowia. – Przede wszystkim mamy e-rejestrację, która uwolniła nam terminy. Od 1 lipca będą wchodziły kolejne specjalizacje, w których będzie można się zarejestrować w taki dogodny sposób. Mamy w tej chwili w procedowaniu ustawę o e-zdrowiu szeroko pojętym, w związku z tym mam nadzieję, że ona uzyska akceptację i będziemy w stanie zaproponować skróconą ścieżkę diagnostyczną poprzez e-konsylium. (...) To wszystko na pewno usprawni pracę podmiotów i dostępność dla pacjentów. Natomiast oczywiście wiele rzeczy jest do uporządkowania, nie wszystko się od razu dzieje – mówiła minister.

– Cieszę się, że chociażby zaczynamy porządkować sieć hematologiczną, na którą długo pacjenci czekali. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy w stanie tę sieć wdrażać w Polsce. Więc dużo rzeczy się dzieje. Też środki z KPO, które myślę, że dla wszystkich pacjentów już niebawem... A jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą z tego, że 18 miliardów już przynosi realne korzyści. Zakup sprzętu, inwestycje, łącznie 36 miliardów – stwierdziła.

Jednocześnie przyznała, że system nadal zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. – Szacujemy, że będzie nam brakowało około 15-16 miliardów. To bardzo duża kwota – podkreśliła.

"Czy naprawdę są powody do radości?"

"Minister zdrowia twierdzi, że ludzie się cieszą. A jak jest naprawdę?" – napisał na platformie X kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek i zamieścił nowy spot. – Czy naprawdę są powody do radości? – pyta lektor w materiale. W tym kontekście przywołano kilka artykułów prasowych, które mówią o katastrofalnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia. Chodzi m.in. o kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenie płynności finansowej szpitali oraz ryzyko narastania zadłużenia.

