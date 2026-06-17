Ostry wpis Czarnka o głośnej aferze: Elita KOryta

Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, tylko w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Z jego oświadczenia majątkowego wynika również, że posiada nowy samochód Porsche Panamera za ponad pół miliona złotych oraz mieszkanie warte blisko milion złotych bez kredytu.

Kacprzyk dorobił się majątku, pomimo braku specjalizacji. Co więcej, uprawnienia do wykonywania zawodu otrzymał zaledwie półtora roku temu. Według oficjalnych informacji lekarz pracuje w czterech warszawskich, publicznych placówkach medycznych, a nawet pełni funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie (placówka jest własnością miasta).

Ponadto Kanał Zero ujawnił, że na SOR w warszawskim Szpitalu Południowym stworzono specjalną ścieżkę przyjęć dla działaczy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Sprawa wywołuje powszechne oburzenie, a w sieci roi się od krytycznych komentarzy. Bezlitośnie o sytuacji w służbie zdrowia rozpisują się w szczególności politycy opozycji. Głos zabrał również kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek. Były minister zamieścił w mediach społecznościowych wyjątkowo ostry wpis.

"Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Nie ma terminów dla pacjentów. Jest za to 1,6 mln zł dla młodego działacza KO i SOR-express dla innych polityków KO. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie" – napisał Czarnek.

Do swego wpisu poseł dodał hashtag #ElitaKOryta

Tuska zapowiada zmiany

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział wdrożenie przepisów, które umożliwią urzędnikom wgląd do informacji o zatrudnieniu i zarobkach lekarzy.

– Nikogo nie muszę przekonywać, że to zaledwie ilustracja znacznie szerszego problemu. Musimy wspólnie z samorządem lekarskim i wszystkimi zainteresowanymi zadbać o to, by zatrzymać narastającą falę podejrzliwości. Transparentność w kwestii zarobków, ich uzasadnienia i tego, za co są wypłacane, leży w interesie samych lekarzy – powiedział we wtorek Donald Tusk.

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