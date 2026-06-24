Warchoł alarmuje: Kacprzyk ma czas na zacieranie śladów

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawnił w wywiadzie na Kanale Zero nieprawidłowości w działalności placówki.

Dr Jędrzejewski: Tam giną ludzie

W rozmowie wobec Kacprzyka padły bardzo daleko idące zarzuty. Jak mówił, w szpitalu mieli ginąć ludzie. To ten lekarz, który wcześniej próbował kontaktować się ws. Kacprzyka z prezydentem Trzaskowskim.

Przypomnijmy, że szpital jest w całości pod zarządem władz Warszawy. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w placówce był Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz-milioner w trakcie specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej. Młody medyk tylko w 2025 r. dostał 1,6 mln zł z publicznych pieniędzy ze Szpitala Południowego. O okolicznościach osiągnięcia tak wysokich zarobków szeroko pisały media.

Warchoł: Prokuratura Żurka wciąż nie zatrzymała Kacprzyka

Sprawa robi się coraz poważniejsza. Od samego rana na X wybuchła prawdziwa polityczna burza. Komentarzy jest mnóstwo. Głos zabierają politycy związani z władzą, opozycją, a także dziennikarze. Rafał Trzaskowski zapowiedział niezwłoczne działania. Niektórzy zwracają uwagę, że Kacprzyk powinien zostać natychmiast zatrzymany przez policję, m.in. z uwagi na ewidentne ryzyko niszczenia ewentualnych dowodów.

"Przypomnę, że prokuratura Żurka wciąż nie zatrzymała Kacprzyka, nie zabezpieczyła jego telefonu, komputera, dając mu wiele czasu na zacieranie śladów. Przypomnę, że gdy emerytka napisała w internecie krytyczny komentarz o Owsiaku, o 6 rano wpadli do niej uzbrojeni policjanci. Przypomnę, że prokuraturą kieruje Waldemar Żurek, który twierdzi, że nikt nie stoi ponad prawem" –

Podobne obawy wyraziła dziennikarka Kanału Zero Arleta Bojke.

Czytaj też:

Afera w Szpitalu Południowym. W taki sposób Tusk chce rozwiązać sprawęCzytaj też:

Zdumiewający wpis dziennikarki Onetu. "Nie wierzę w to, co czytam"Czytaj też:

"Od roku wiedzieli". Republika ujawniła pismo lekarzy do dyrekcji