"Skrajna lewica niszczy Europę". Bryłka apeluje o pilną reformę

Władze Hiszpanii legalizują status części nielegalnych imigrantów. Chętnych jest znacznie więcej niż mówiły przed wydaniem dekretu. Przybysze dostali miesiące na złożenie wniosku. Termin mija we wtorek. Pedro Sanchez, premier skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w Madrycie, ponownie wyraził zadowolenie z podjętej polityki. Sanchez jest jednocześnie zwolennikiem paktu migracyjnego Unii Europejskiej, który choć zawiera m.in. procedury ułatwiające deportacje cudzoziemców, to w swej istocie sprowadza się do rozmieszczania nielegalnych imigrantów po wszystkich państwach Unii Europejskiej, łącznie z tymi, które do tej pory nie prowadziły polityki otwarcia na migrację z Afryki, Azji i Ameryki Południowej w skali masowej.

Bryłka: Skrajna lewica niszczy Europę. Potrzebna reforma Schengen

Eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka ponownie zwróciła uwagę na potrzebę reformy Strefy Schengen.

"Decyzja o ich legalizacji oznacza, że będą oni mogli nieskrępowanie poruszać się i osiedlać w dowolnym miejscu w Europie. Rządy lewicy doprowadzają do upadku strefy Schengen i kpią z bezpieczeństwa Europejczyków. Nie dość, że Hiszpania na mocy Paktu Migracyjnego w majestacie prawa ma przerzucać nielegalnych imigrantów do innych państw, to jeszcze legalizuje ich pobyt!" – napisała Anna Bryłka.

"Skrajna lewica, sojusznicy Czarzastego i Zandberga, niszczą Europę. Trzeba zreformować strefę Schengen i zabronić swobodnego poruszania się po niej osobom bez obywatelstwa UE" – dodała polityk Konfederacji.

Na razie wszelkie wezwania skierowane do Komisji Europejskiej z żądaniem natychmiastowego usunięcia Hiszpanii ze Strefy Schengen nie przyniosły żadnego rezultatu.

Konfederacja: Jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny

Rząd w Warszawie zapewnia zapewnia, że Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw w ramach paktu migracyjnego Unii Europejskiej, ani ponosić żadnych związanych z tym kosztów. Przypomnijmy, że podatnicy państw członkowskich, których rządy odmówią wpuszczania nielegalnych imigrantów, a jednocześnie nie zostaną z tego obowiązku zwolnione przez Komisję Europejską, będą musieli według założeń paktu płacić kary za każdego nieprzyjętego przybysza.

Konfederacja, PiS oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna nie wierzą w obietnice rządu Donalda Tuska zakresie nierealizowania postanowień unijnego paktu. Wszystkie te ugrupowania zapowiadają jednostronne wypowiedzenie przez Polskę paktu migracyjnego, jeśli obejmą władzę

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