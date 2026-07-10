"Praktyczna zmiana". Tomczyk: Żołnierze odbiorą mundur w paczkomacie
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Opinie

"Praktyczna zmiana". Tomczyk: Żołnierze odbiorą mundur w paczkomacie

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Wiceszef MON Cezary Tomczyk
Wiceszef MON Cezary Tomczyk Źródło: PAP / Marcin Obara
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o rozpoczęciu pilotażowego programu dotyczącego umundurowania i wyposażenia żołnierzy.

Już wkrótce żołnierze Wojska Polskiego mają odbierać mundur oraz wyposażenie za pomocą paczkomatu. Wiceszef MON Cezary Tomczyk wskazał, że właśnie ruszył pilotaż nowego systemu, który od 2027 roku ma działać w Siłach Zbrojnych RP.

"To prosta, praktyczna zmiana: żołnierz zamawia przysługujące mu przedmioty umundurowania i wyekwipowania w wojskowym systemie informatycznym, a następnie odbiera przesyłkę w wybranym paczkomacie. Bez kolejek. Bez dopasowywania się do godzin pracy magazynu. Szybciej, wygodniej i z pełnym poszanowaniem prywatności" – napisał Tomczyk na swoim koncie na platformie X.

Wiceminister przekazał, że obecnie z nowego systemu korzysta ponad 20 tysięcy żołnierzy, a do końca roku ma to być około 60 tysięcy. W systemie złożono już 5600 zamówień, z których przygotowano ponad 6200 przesyłek.

"Dziękuję Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za uruchomienie i prowadzenie tego pilotażu. To ważny krok w cyfryzacji wojskowej logistyki i konkretna zmiana, która ułatwi żołnierzom codzienną służbę" – dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Paczkomaty w Polsce

InPost to platforma dostaw dla e-commerce, założona w 1999 r. przez Rafała Brzoskę. Posiada sieć paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (spadek o 4 proc. r/r) w pierwszym kwartale 2026 r. Liczba paczkomatów wzrosła o 30 proc., do 64 680 maszyn.

W styczniu 2026 r. InPost uruchomił InPost Easy, czyli platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Oznacza to, że wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej platformy, bez konieczności logowania.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X
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