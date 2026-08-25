"Jest pan obrzydliwym płatkiem śniegu". Ostre starcie Mentzena z Żurkiem

Podłożem kłótni była poniedziałkowa wypowiedź Waldemara Żurka, która padła podczas warszawskich obchodów ukraińskiego dnia niepodległości. Minister sprawiedliwości stwierdził wówczas, że od lutego w Polsce ponad 100 prokuratorów "bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści". Po tych słowach natychmiast pojawiły się oskarżenia o stosowanie podwójnych standardów wobec Polaków i mieszkających w naszym kraju Ukraińców.

Stracie Mentzena z Żurkiem

Wypowiedź Żurka ostro skrytykował Sławomir Mentzen. Poseł Konfederacji stwierdził, że w czasie kiedy będzie potrzeba ścigania prawdziwych przestępców, prokuratura "będzie zajęta mową nienawiści". Dodał, że "trzeba zakończyć te lewackie eksperymenty", ponieważ "każdy wie, czym to się skończyło w Upadłej Brytanii".

Wpis posła opozycji spotkał się z reakcją ministra sprawiedliwości. Żurek zarzucił Mentzenowi kłamstwo, stwierdzając, że nie ma żadnej "policji myśli", a "prawo jest jedno i chroni każdego obywatela RP oraz każdą osobę przebywającą na terytorium naszego państwa bez wyjątków".

"Co naprawdę oznacza wyznaczenie 100 wyspecjalizowanych prokuratorów? Sprawy nie trafiają już losowo do różnych rozproszonych jednostek. Wyznaczyliśmy kadrę w 50 konkretnych prokuraturach rejonowych (po jednej w okręgu, cztery w Warszawie) oraz Prokuraturze Okręgowej w Warszawie do spraw najpoważniejszych. To reorganizacja i optymalizacja istniejących kadr, a nie mnożenie stołków" – napisał Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości wskazał, że w przeszłości ofiary często nie zgłaszały przestępstw z obawy przed brakiem realnych działań. Teraz funkcjonariusze przechodzą szereg szkoleń, aby skuteczniej łapać sprawców.

"W Polsce nikt nie będzie bezkarnie bił drugiego człowieka na ulicy, zastraszał rodzin ani szerzył kremlowskiej propagandy nienawiści pod płaszczykiem «wolności słowa»” – dodał Żurek.

Jego słowa nie pozostały bez odpowiedzi. Mentzen określił ministra mianem "obrzydliwego płatka śniegu", który "sam procesuje się o dowolną głupotę, gdy ktoś lekko Panu uchybił, a jednocześnie pozwala Pan na nękanie przez sąd rodzinny polskiego dziecka pobitego przez Ukraińca".

"To na Pana warcie zamieniamy się w Upadłą Brytanię, gdzie każdy, kto nie jest rdzennym Brytyjczykiem, traktowany jest łagodniej, w obawie przed zarzutem mowy nienawiści. Nie ma przyzwolenia społecznego na takie akcje w Polsce! W Polsce dobrze czuć mają się przede wszystkim Polacy!" – dodał poseł Konfederacji.

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