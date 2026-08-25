Rosja rejestruje "wrogów ludu"

Po inwazji na Ukrainę Kreml konsekwentnie dokręca śrubę swoim przeciwnikom. Zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Powstały nowe paragrafy, pozwalające skazywać za „dyskredytację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” czy za „rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej”. W praktyce chodziło o to, by zamykać usta krytykom prowadzonej przez Moskwę wojny. Posypały się wyroki, w tym zaoczne.