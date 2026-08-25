Rosja rejestruje "wrogów ludu"
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  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Rosja rejestruje "wrogów ludu"

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Kreml, Moskwa
Kreml, Moskwa Źródło: Pixabay / joneybrain
Co piszą na Wschodzie II Na stronie rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się wersja testowa rejestru "wrogów ludu" – informuje opozycyjny portal Meduza.

Po inwazji na Ukrainę Kreml konsekwentnie dokręca śrubę swoim przeciwnikom. Zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Powstały nowe paragrafy, pozwalające skazywać za „dyskredytację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” czy za „rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej”. W praktyce chodziło o to, by zamykać usta krytykom prowadzonej przez Moskwę wojny. Posypały się wyroki, w tym zaoczne.

Źródło: DoRzeczy.pl
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