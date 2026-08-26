Morawiecki w Tarnowie: Przyjechałem, żeby ratować perłę w koronie polskiego przemysłu

– Przyjechałem tutaj do Tarnowa na wezwanie pracowników Grupy Azoty, żeby ratować tę perłę w koronie polskiego przemysłu. Jesteśmy tutaj razem z ekipą małopolską stowarzyszenia Rozwój Plus – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Tarnowie.

Były premier podkreślił, że w mieście widać "ogromne marnotrawstwo". – Widzimy, że w samym tylko 2025 roku na tak zwane usługi prawne, usługi doradcze zarząd wydał około 96 milionów zł. Dla porównania, w 2023 roku było to około 6 milionów zł. Pytam głośno z Tarnowa, czy to nie jest sposób na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki Grupy Azoty? – pytał

– Chcecie likwidować biuro projektowe, którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami. Biuro o wspaniałych tradycjach. Chcecie wyprzedawać aktywa kolejowe do jakichś innych spółek. Dlaczego nie zajmiecie się rzeczywistym planem ratowania Azotów? – kontynuował.

Morawiecki: Przyjeżdżamy z gotowymi propozycjami

Polityk zapewnił, że ma szereg propozycji. Po pierwsze, Morawiecki proponuje dokapitalizowanie. – Pan, panie premierze Tusk, obiecywał. Obiecywaliście zwrot pieniędzy, rekompensatę ETS-u. Jest taka możliwość. Komisja Europejska się na to zgadza, ale rząd nawet nie wpisał tego jeszcze do wykazu prac, a jeśli wprowadził, to już taka możliwość jest od roku i cały czas dla przemysłu energochłonnego, jakim jest Grupa Azoty, nie ma rekompensat z tytułu kosztów ETS-u – mówił.

Ponadto, podkreślił polityk, nie ma dofinansowania związanego z kosztami bieżącymi. – Pokrycie tych kosztów, któremu nie są winni pracownicy Grupy Azoty. Tarnów nic nie jest winien. To tutaj urodził się polski przemysł chemiczny 99 lat temu. Wiecie, co grozi tej naszej wspaniałej perle w koronie? Grozi wkrótce upadłość. 5 miliardów złotych straty w zeszłym roku tylko – zaznaczył.

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