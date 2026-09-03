"Podniosę rękę za Ociepą". Morawiecki postawił jeden warunek

Politycy ugrupowania Mateusza Morawieckiego przekonują, że każdy klub parlamentarny powinien posiadać swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, również wtedy, gdy powstał już w trakcie kadencji.

Inne stanowisko prezentuje PiS. Partia przekonuje, że jako drugi pod względem liczebności klub w Sejmie ma prawo wskazać osobę, która obejmie wakujące miejsce w prezydium izby. Kandydatem PiS jest Marcin Ociepa. Rozwój Plus chce natomiast powierzyć stanowisko Marcinowi Horale.

– Rozwój Plus wnioskuje do marszałka, aby zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym każdy klub miał swojego wicemarszałka. Tylko tyle i aż tyle. Chcemy powrócić do dobrych obyczajów parlamentarnych – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie.

– Oczywiście podniosę również rękę za Marcinem Ociepą. Ba, podniosę rękę również za kandydatem partii Centrum – chyba, że to będzie jakiś masakryczny kandydat, zostawiam sobie malutką furtkę. Ale podniosę podniosę rękę, po to żeby każdy miał swojego reprezentanta – dodał.

Prezydium Sejmu będzie rozszerzone?

Obecna liczba wicemarszałków wynika z uchwały przyjętej 13 listopada 2023 roku. Od tego czasu układ sił w Sejmie jednak się zmienił. Powstał klub Rozwój Plus skupiony wokół Mateusza Morawieckiego, a po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050 utworzono Unię Centrum.

Oba nowe kluby zamierzają zgłosić własnych kandydatów na stanowisko wicemarszałka. Problem w tym, że PiS zdecydowało się wystawić Marcina Ociepę zamiast Elżbiety Witek, co oznacza, że przy obecnych zasadach skład prezydium jest w praktyce pełny.

Według informacji RMF FM Kancelaria Sejmu prowadzi już rozmowy z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, pozostałymi członkami prezydium oraz przewodniczącymi klubów. Rozważana jest nowa uchwała zwiększająca liczbę miejsc dla wicemarszałków do ośmiu.

Tymczasem w środę marszałek Czarzasty stwierdził, że nie widzi możliwości zwiększenie liczby wicemarszałków.

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