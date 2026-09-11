Polska zagrożona? Morawiecki wzywa Tuska: Opinia publiczna ma prawo wiedzieć

Donald Tusk poinformował w czwartek (10 września), że otrzymał od szefa CIA dokument dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach.

Premier mówił, że Polska i Europa muszą przygotować się na różne scenariusze związane z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim i na wschodniej flance NATO. Wskazał również na zagrożenie prowokacjami i sabotażem wewnętrznym.

Morawiecki: Wzywam Tuska do ujawnienia informacji

Były premier Mateusz Morawiecki wezwał Donald Tuska do ujawnienia informacji dotyczących stanu przygotowania państwa na rosyjskie prowokacje. Lider Rozwoju Plus podkreślił, że tego typu doniesienia, jak ten o raporcie CIA, nie mogą być narzędziem służącym do budzenia niepokoju w społeczeństwie.

– Jeżeli premier Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje precyzyjny raport od szefa CIA, to należy zareagować z ogromną powagą. Nie może być tak, że premier stara się wzbudzić poczucie strachu, a nie ma informacji o tym, jakie zagrożenia dla Polski rzeczywiście istnieją. Dlatego wzywam Donalda Tuska do zwołania spotkania szefów klubów parlamentarnych i poinformowania wszystkich poważnych sił politycznych o rzeczywistym stanie zagrożenia dla państwa polskiego – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– Wzywam także do tego, aby ujawnił poziom przygotowania państwa polskiego w związku z zagrożeniami, co do których powziął informacje, o których zostaliśmy wczoraj poinformowani. Opinia publiczna ma nie tylko prawo, ale również obowiązek wiedzieć, czy rzeczywiście chronione są wszystkie odpowiednie obiekty infrastruktury krytycznej, czy jest odpowiedni nadzór nad koleją, nad sieciami telekomunikacyjnymi, nad sieciami energetycznymi, naszą całą infrastrukturą gazową. Drogi krytyczne, drogi dla przemieszczania się wojsk. Gdzie jest państwo polskie, które ma zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dla wszystkich części naszej ojczyzny? – dodał były premier.

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