Cejrowski: Sikorski wysłał Dudę i Tuska do Waszyngtonu. Lisicki: Obaj byli szczęśliwi

W trakcie przemówienia na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej w marcu szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk wskazała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie, w tym Konfederację.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał premierę w środę Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski odnieśli się m.in. do postawy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz wizyty prezydenta i premiera w USA.

– Ursula von der Leyen dostała wytyczne, jak i Donald Tusk dostaje wytyczne. Dostał je od bardzo złego człowieka, jakim jest Radek Sikorski i go słucha, bo mu się to opłaca. Tusk jest za głupi, by coś samemu wymyślić. To nie jest bystry facet, ale wyczuwa, w którą stronę płynie szambo – ocenił Wojciech Cejrowski. – Tym mózgiem jest Radosław Sikorski? – dziwił się Lisicki. – Tak, przecież wysłał dwóch frajerów do Bidena. Pojechał frajer Duda i frajer Tusk. Zestawił ich w ten sposób Radosław Sikorski. On to aranżował – mówił Cejrowski.

– Skąd pan to wie? – pytał Paweł Lisicki. – Tak obserwuję Sikorskiego. Żona w Ameryce, on jest ministrem spraw zagranicznych. Zmontował całą delegację. Joe Biden, czyli trup na nogach ożenił tym dwóm frajerom kontrakt na 2 mld dolarów na zakup broni. Wizyta w Białym Domu trwała z pięć minut, takie znalazłem informacje. Po 5 minutach zostali zrobieni przez spryciarza, który jest zombie – wskazywał Cejrowski.

