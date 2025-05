Cejrowski i Lisicki: Kto wygrał kampanię i czy trzeba głosować

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Lisicki i Cejrowski komentują kampanię

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają o kończącej się kampanii wyborczej. Jednym z poruszonych wątków było wyproszenie przez Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero Macieja Maciaka. – Wolność słowa nie służy do ochrony treści, które nam się podobają, albo nam niespecjalnie przeszkadzają. Wolność słowa służy do ochrony treści, które nam się strasznie nie podobają, bo wtedy się włącza coś takiego, że ktoś chce kogoś zakneblować. Wolność słowa służy do takich Maciaków, którzy będą wygłaszać rzeczy, które innych będą bulwersować. Wolność słowa służy do ochrony Brauna, który powie coś o Żydach. Na tym polega wolność słowa – wskazywał Wojciech Cejrowski.

– Zgoda. W tej kampanii Krzysztof Stanowski zapisał się w mojej pamięci wiele razy bardzo dobrze. Natomiast ta historia z Maciakiem jest jakaś dziwaczna. Przecież nikt nie zmuszał Krzysztofa Stanowskiego, żeby zapraszał pana Maciaka do programu. Może zapraszać kogo chce, albo nie zapraszać, kogo nie chce. Zapraszać kogoś, by kogoś wyprosić ze studia? Bardzo nieładnie. Tu nie chodzi o ten przypadek, ale o coś ważniejszego. Wielu w Polsce nie rozumie na czym polega wolność słowa. Polega ona na tym, by konfrontować się z ludźmi, z którymi się nie zgadza – mówił Paweł Lisicki.

Zobacz cały odcinek programu "Antysystem"!