Lisicki: Dlaczego Trump ograł UE? Ziemkiewicz: Pora z niej uciekać

W czwartek Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie ceł. Taryfy na europejskie samochody spadną do 15 procent, a w przypadku towarów takich jak części samolotowe czy leki generyczne zostaną zredukowane do zera. Cła na alkohole pozostaną natomiast bez zmian.

Wypracowanie wspólnego oświadczenia ws. ceł zapowiedzieli prezydent USA Donald Trump i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania pod koniec lipca w Szkocji. USA częściowo zrealizowały postanowienia ogłoszone po tamtej rozmowie, wprowadzając stawkę 15 proc. na większość towarów importowanych z UE. Po rozmowie z von der Leyen w lipcu Trump ogłosił, że UE zakupi także sprzęt wojskowy o wartości 600 mld dol.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiają m.in. o negocjacjach szefowej Komisji Europejskiej z Donaldem Trumpem. – Jak pani Von der Leyen prowadziła negocjacje ws. ceł z Donaldem Trumpem? Wprawdzie od jej sukcesu minęło już trochę czasu, ale tym lepiej, bo będzie można na to spojrzeć z pewnej perspektywy. Trzeba przyznać, że ta przedstawiana jako jedna z najsilniejszych kobiet w Europie, która nad wszystkim panuje, to katastrofa. Towary unijne trafiające do Stanów Zjednoczonych obłożone są 15 proc. cłem, a UE zobowiązała się do inwestycji na poziomie 600 mld dolarów. Do tego jeszcze cała masa innych rzeczy. Ursula von der Leyen podpisała umowę, która z punktu widzenia państw europejskich jest beznadziejne. Wszyscy o tym mówią. I co? – pyta red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– W dodatku wyglądało to tak, jakby Ursula von der Leyen przybyła do Donalda Trumpa w przerwie jego wakacyjnych zajęć. Myślałem, że nie ma ludzi, którzy nie znają kawału o kozie rabina, ale okazuje się, że w Komisji Europejskiej się znaleźli. Przecież to historia dokładnie taka, jak w tym kawale. Zwracam uwagę, że Trump był w stanie wymusić takie deale z gospodarkami, które odpowiadają za 60 proc. PKB. UE nie jest tutaj wyjątkiem – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.