Lisicki: CPK - pierwsza realna afera PiS. Ziemkiewicz: Może uderzyć w wiarygodność

Jest tutaj szereg okoliczności, które sprawiają, że to pierwsze uderzenie wizerunkowe w PiS. Sprawa jest kompromitująca – mówi Rafał Ziemkiewicz.
W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że tuż przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierowane wówczas przez ministra Roberta Telusa, wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Transakcji sprzeciwiał się zarząd CPK, który do ostatniej chwili próbował ją zablokować.
Źródło: DoRzeczy.pl