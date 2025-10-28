Lisicki: CPK - pierwsza realna afera PiS. Ziemkiewicz: Może uderzyć w wiarygodność

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że tuż przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierowane wówczas przez ministra Roberta Telusa, wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Transakcji sprzeciwiał się zarząd CPK, który do ostatniej chwili próbował ją zablokować.