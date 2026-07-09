Lisicki: Imigranckie gangi szaleją w Europie. Ziemkiewicz: Receptą... zwiększenie liczby imigrantów

W połowie czerwca opublikowano wstrząsający, liczący 219 stron raport, który powstał dzięki publicznej zbiórce, w której około 20 tys. osób wpłaciło ponad 600 tys. funtów. Ujawnił on przerażającą skalę gwałtów dokonywanych przez pakistańskie gangi muzułmanów. Inicjatorem raportu był brytyjski poseł i lider ugrupowania Restore Britain Rupert Lowe wraz z grupą Rape Gang Inquiry.

Raport opisuje mechanizm działania sprawców. Ofiarami były nieletnie dziewczynki, już od wieku 11-12 lat, głównie białe, z rodzin robotniczych i chrześcijańskich. Były one wabione prezentami, alkoholem i narkotykami, następnie porywane, przewożone między miejscowościami, gwałcone zbiorowo, torturowane i szantażowane nagraniami, a nawet zmuszane do zachodzenia w ciążę, konwersji na islam oraz zawierania religijnych małżeństw.