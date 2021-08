Papież Franciszek pożegnał abp. Hosera. "Bóg pozwolił mu być spełnionym"

Papież przesłał telegram z okazji pogrzebu abp. Henryka Hosera. Franciszek odwołał się do słów, wypowiedzianych przez zmarłego hierarchę: „Kiedy patrzę na całość swojej posługi, to widzę, że Opatrzność przewidziała moją misję w Kościele. Każdy poprzedni etap, przygotowywał mnie do następnego, Bóg pozwolił mi być spełnionym”. Ojciec Święty wyraził wdzięczność, że może powtórzyć te słowa, dziękując arcybiskupowi za jego posługę.

Franciszek napisał że „łączy się z duchowieństwem i wiernymi w całej Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego Sługi Ewangelii”, zwracając uwagę na odwagę głoszenia Słowa Bożego przez abp. Hosera. „Z tą odwagą szedł w świat, ufając, że Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko” – podkreślił.

Od lekarza do misjonarza

Papież wspomniał posługę hierarchy, którego Kościół żegnał w ostatnich dniach, wskazując, że z oddaniem pełnił obowiązki najpierw lekarza, potem kapłana w zgromadzeniu pallotynów, wreszcie misjonarza, duszpasterza rodzin, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Rwandzie i sekretarza watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a wreszcie specjalnego wizytatora apostolskiego w Medjugorje.

W piątek w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. „Stajemy w zadumie wdzięczności za ogrom dobra, jakie dokonało się przez jego posługę jako człowieka, lekarza, kapłana i biskupa” – mówił metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda podczas homilii.

Pallotyni żegnają współbrata

Abp. Hosera dzień wcześniej pożegnali pallotyni, odprawiając Mszę żałobną i polecając Bogu swojego współbrata. Przełożony warszawskiej prowincji pallotynów przypomniał rys pro-life widoczny w działalności arcybiskupa, dla którego drogowskazem w duchownej posłudze była encyklika Pawła VI Humanae vitae.

- Zachwyt nad pięknem nad godnością i świętością ludzkiego życia przenikał zawsze z kart Ewangelii, ale w XX i XXI wieku stał się motywem przewodnim dla Kościoła. I ksiądz arcybiskup Henryk wykazał w tej kwestii niezwykłą wrażliwość podążania wraz z Kościołem i odczuwania tego, co jest znakiem czasu – mówił ks. Zenon Hanas.

