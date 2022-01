Hiszpański Caritas: Jezus przyjął chrzest jako "zwykły poszukiwacz prawdy"

Ks. Antonio María Domenech Guillén z hiszpańskiej diecezji Cuenca skrytykował hiszpański oddział Caritas za „nonsens”, jaki został opublikowany na jej Twitterze. Post brzmiał:

Jezus został ochrzczony zwyczajnie jako jeden z poszukiwaczy prawdy i sprawiedliwości w swoich czasach, bez zwracania na siebie uwagi, z dala od Świątyni. Jezus jest Kościołem, który wychodzi do ludzi, otrzymuje on Ducha Bożego, który rozpoznaje w nim umiłowanego Syna i rozumie, że tą Miłością należy się dzielić. Jesteśmy do tego wezwani.

Ksiądz upomina Caritas

Na ten wpis odpowiedział ks. Domenech, zwracając się do Caritasu: „Nie wygadujcie nonsensów. Przede wszystkim pierwsza część nie ma nic wspólnego z drugą. To, że Jezus jest Kościołem, który wychodzi do ludzi, nie wynika z tego, że został ochrzczony jako kolejny poszukiwacz prawdy. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem; i jedyną drogą do Ojca”. „Nie musiał szukać prawdy, bo był prawdą” – dodał duchowny.

Przy okazji tego kuriozalnego wpisu kapłan przypomniał o poważniejszym problemie, jaki rodzi się, gdy chrześcijanie faktycznie zapominają, że Chrystus jest prawdą lub nie wierzą w to, co doprowadza do głoszenia niejednoznacznych albo wręcz kłamliwych przekazów.

Osobliwe upodobania oddziałów Caritas

Na koniec ks. Domenech wezwał autorów wpisu do sprostowania. „Bracia z Caritas: prostowanie błądzących jest obowiązkiem chrześcijanina, dziełem miłości i miłosierdzia. Przeproście, poprawcie tweet i studiujcie Chrystusa!” – napisał. Jak odnotowuje Catholic News Agency, apel duchownego nie spotkał się z reakcją ze strony organizacji.

Jak widać, poszczególne oddziały Caritas upodobały sobie nie tylko wygłaszanie osobliwych twierdzeń chrystologicznych, ale także bałwochwalstwo, tak jak miało to miejsce w przypadku argentyńskiego Caritasu, promującego w swych mediach społecznościowych modlitwę do Pachamamy.

