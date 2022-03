Franciszek jednak zaprosi wszystkich biskupów do poświęcenia Rosji?

Po ogłoszeniu przez Franciszka zamiaru poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi część komentujących wątpiła, czy urzędujący papież uczyni to zgodnie z intencją wyrażoną przez Matkę Bożą w objawieniach w Fatimie. Niepokalana mówiła w 1929 roku: „Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję Memu Niepokalanemu Sercu”.

Prośba Matki Bożej w Fatimie

Odbiorczynią tej woli Matki Najświętszej była siostra Łucja z Fatimy, która szczegółowo opisała, jak ma wyglądać akt poświęcenia Rosji: „Dobry Bóg obiecuje położyć koniec prześladowaniom w Rosji, jeśli Ojciec Święty zechce rozkazać biskupom świata katolickiego, aby razem z nim dokonali UROCZYSTEGO I PUBLICZNEGO AKTU ZADOŚĆUCZYNIENIA I POŚWIĘCENIA ROSJI Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi i jeśli Jego Świątobliwość obieca zatwierdzić i polecać praktykę nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca, ustaną owe prześladowania”.

W związku z brakiem takiego rozkazu do wszystkich biskupów ze strony papieża Franciszka, część z nich spontanicznie zaczęła deklarować wolę dołączenia do poświęcenia, a bp Athanasius Schneider wezwał do tego swoich współbraci w biskupstwie.

Nuncjusz w USA: Papież zwróci się do biskupów

A teraz, wedle doniesienia Catholic News Agency, niewykluczony jest niebagatelny zwrot akcji w tej sprawie. Jak wynika z upublicznionego fragmentu listu nuncjusza papieskiego w USA, abp Christophe'a Pierre'a, papież Franciszek ma planować skierowanie „zaproszenia” do wszystkich biskupów.

Abp Pierre 17 marca zwrócił się do amerykańskiego episkopatu w pilnym liście, w którym ujawnia, że „w najbliższych dniach Ojciec Święty skieruje list z zaproszeniem do biskupów, załączając tekst Modlitwy Konsekracji w różnych językach”.

Watykańskie poświęcenie Rosji Niepokalanej zostało zaplanowane na 25 marca o godz. 17:00 w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

