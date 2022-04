Chiny: Partia przejmuje kontrolę nad finansami związków religijnych

Rząd Xi Jinpinga konsekwentnie wypełnia zapowiedź z grudnia ubiegłego roku, kiedy przywódca partii komunistycznej ogłosił proces „sinizacji”, czyli „schińszczenia” wszystkich związków wyznaniowych. 1 czerwca wejdą przepisy, które odbiorą związkom wyznaniowym kontrolę nad własnymi finansami. Zadanie to obejmą we współpracy Departament Pracy Zjednoczonego Frontu i Ministerstwo Finansów.

Komunistyczna Partia Chin „usprawnia” finanse wspólnot religijnych

Zmiany obejmą wszelkie środki finansowe, jakie przepływają przez wspólnoty religijne, w tym Kościół katolicki (którego część jest tak czy inaczej podporządkowana partii komunistycznej na mocy tajnego porozumienia z papieżem Franciszkiem), łącznie z darowiznami oraz transakcjami zagranicznymi.

Nowe zasady mają na celu „usprawnienie” zarządzania ekonomicznego grup religijnych. Przepisy zostały tak skrupulatnie doprecyzowane, że określają nawet procedurę przeliczania wartości... pudełek z podarunkami. Opakowanie takie ma być otwarte w obecności trzech osób, których obowiązkiem jest zanotowanie wartości takiej darowizny i dołączenie notatki do papierów kontrolowanych następnie w urzędzie.

Sposób na silniejsze prześladowanie Kościoła

Co więcej, środki finansowe – nawet jeżeli trafią już do rąk duchowieństwa – to mogą być spożytkowane „wyłącznie” zgodnie z zaleceniami odpowiedniej komórki państwowej, a nie np. zgodnie z charyzmatem wspólnoty religijnej czy też wytycznymi lokalnego biskupa.

Nowe przepisy są także sposobem na zwiększenie prześladowań Kościoła, który pozostał jeszcze wierny Chrystusowi, a nie partii komunistycznej. Wierni gromadzący się w Kościele podziemnym będą mieli teraz znacznie utrudniony dostęp do wynajmu lokali, których używali na potrzeby kultu.

