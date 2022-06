Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o pokoju w Europie

– Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Dzisiaj wspominacie św. Jadwigę, królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji św. Jan Paweł II przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzając się ufnie jej wstawiennictwu, módlcie się tak jak ona, u stóp krzyża, o pokój w Europie. Z serca wam błogosławię – powiedział Ojciec Święty.

Nauka o starości

Papieską katechezę streszczono także po polsku:

W kolejnej katechezie na temat starości, naszą myśl absorbuje dzisiaj postać ewangelicznego Nikodema. Podczas spotkania z Panem Jezusem dowiaduje się on, że aby ujrzeć królestwo Boże, trzeba się powtórnie narodzić. Nikodem błędnie rozumie te narodziny i sprzeciwia się Jezusowi. Odwołuje się do swej starości, pokazując, że jest ona nieunikniona, że nie można cofnąć czasu i powrócić do łona matki. W świetle słów Pana o narodzeniu z Ducha, wiemy jednak, że starość nie stoi w sprzeczności z nowymi narodzinami z wysoka, wręcz przeciwnie jest dla nich stosownym czasem.

Nasza epoka kultywuje mit wiecznej młodości. Oczekując na pokonanie śmierci, dzięki zdobyczom techniki i medycyny, stara się spowolnić i ukryć starość, która właśnie dlatego jest tak bardzo znienawidzona, bo ostatecznie obala ten mit. Tymczasem życie w śmiertelnym ciele jest pięknym niespełnieniem, ponieważ życie na ziemi to inicjacja, a nie spełnienie. Wiara pozwala dostrzec Królestwo Boże, ostateczny cel naszego życia w Bożej wieczności. W tej perspektywie starość jest okresem, w którym cud ponownych narodzin z wysoka może zostać wewnętrznie przyswojony. Ma on swoje wyjątkowe piękno: oto idziemy ku wiecznemu Bogu. Z biegiem lat nikt nie powraca do łona matki, lecz idzie naprzód, w stronę celu, w stronę Bożego nieba. Starość uwalnia nas od iluzji biologicznego i technicznego przetrwania, a otwiera na czułość stwórczego i rodzącego łona Boga.

W dzisiejszej audiencji wzięli kapłani z diecezji włocławskiej, świętujący jubileusz 25-lecia święceń prezbiteratu, pielgrzymi z Włocławka, pielgrzymi z parafii św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu; Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej (diec. świdnicka); Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej „Żywioły”w Płońsku; uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

