Biskupi europejskiego kraju pojadą z "wizytą solidarności" na Ukrainę

O sprawie poinformował episkopat katolicki Austrii w ubiegłą środę w oświadczeniu wydanym na zakończenie swojego letniego zebrania plenarnego w Mariazell. Abp Lackner oraz bp Wilhelm Krautwaschl z Grazu przyjadą 11 lipca do Przemyśla. Spotkają się m.in. z Synodem Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który z powodu wojny przeniósł swoje obrady.

Wizyta na Ukrainie

Dwudniową wizytę na Ukrainie biskupi austriaccy rozpoczną 12 lipca we Lwowie, gdzie spotkają się z przedstawicielami życia politycznego, reprezentantami obu Kościołów prawosławnych oraz z arcybiskupem Kościoła rzymskokatolickiego. Odwiedzą także ośrodki pomocy.

W oświadczeniu episkopat Austrii zaapelował o pomoc i solidarność ze wszystkimi ludźmi cierpiącymi na skutek wojny na Ukrainie oraz z uchodźcami wojennymi. Biskupi podkreślili, że "łamane są najbardziej podstawowe prawa człowieka do życia i godności, a końca tych okrucieństw wciąż nie widać". "Zarówno my, biskupi, jak i wielu mieszkańców Austrii cierpimy wraz z Wami, nosimy Was w swoich sercach, modlimy się za Was i jesteśmy po Waszej stronie" – zapewniono w oficjalnym komunikacie. Duchowni przypomnieli również, iż choć gotowość pomocy ze strony Austriaków jest nadal duża, to jednak nie jest ona czymś oczywistym i "dlatego musimy w dalszym ciągu mieć nasze serca i domy otwarte dla wszystkich ofiar tej nieludzkiej przemocy".

Oświadczenie biskupów wzywa również do stworzenia "perspektyw nadziei" dla Ukrainy. Duchowni austriaccy zapewnili, że wraz z biskupami z całej Europy popierają polityczne zamiary otwarcia Ukrainie drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas wieczornego nabożeństwa w bazylice kapłani uczestniczący w zebraniu episkopatu modlili się razem z uchodźcami z Ukrainy w intencji pokoju dla ogarniętego wojną kraju.

