Papież Franciszek zawiesi wszystkie swoje obowiązki. Oto powód

W komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej czytamy, że papież Franciszek zachęcił kardynałów mieszkających w Rzymie oraz szefów urzędów Kurii Rzymskiej, aby "w osobisty sposób" przeżyli rekolekcje wielkopostne, zawieszając aktywność w pracy, a także przeznaczyli czas na modlitwę od niedzielnego popołudnia do najbliższego piątku.

W środę nie odbędzie się audiencja generalna.

"To nie wakacje w stylu wellness"

Papież Franciszek napisał przedmowę do książki brytyjskiego dziennikarza katolickiego Austena Ivereigh: "Najpierw należeć do Boga.

"Wszystkie śmiertelne kryzysy, które szerzą się na całym świecie, od kryzysu ekologicznego do wojen i niesprawiedliwości wobec ubogich i słabych, mają korzenie w odrzuceniu przynależności do Boga oraz jednych do drugich. Rekolekcje mające na celu naładowanie naszych baterii stały się bardzo popularne w obliczu nieustannej presji i napięć w obsesyjnie konkurencyjnym społeczeństwie. Ale rekolekcje chrześcijańskie bardzo się różnią od wakacji w stylu wellness. W centrum uwagi nie jesteśmy my, ale Bóg, Dobry Pasterz, który nie traktuje nas jakbyśmy byli maszynami, lecz odpowiada na najgłębsze potrzeby swoich umiłowanych dzieci" – tłumaczył Ojciec Święty.

"Wróćmy całym sercem do Boga"

W Środę Popielcową papież Franciszek powiedział, że Wielki Post jest czasem spojrzenia w głąb siebie i podzielenia się z Panem w modlitwie naszymi najgłębszymi pragnieniami, zmartwieniami i słabościami.

– W świecie, w którym wszystko musi zostać zdemaskowane, pokazane i wrzucone do młyna plotek, Pan zaprasza nas, abyśmy zdjęli maski, które tak często nosimy i abyśmy zobaczyli siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy w świecie przed Bogiem – powiedział papież Franciszek w homilii. – Wróćmy, bracia i siostry. Powróćmy całym sercem do Boga. W tych tygodniach Wielkiego Postu zróbmy miejsce na modlitwę – dodał.

Czytaj też:

"Papież bardzo opowiada się za diakonatem kobiet". Wkrótce wielkie zmiany w Kościele?Czytaj też:

"To hipokryzja!". Papież Franciszek ostro odpowiada swoim krytykom