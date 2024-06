Finał głośnej sprawy. ETPC orzekł na korzyść Węgier

Daniel Karsai to węgierski prawnik, u którego zdiagnozowano chorobę neurodegeneracyjną. Mężczyzna argumentował, że zakaz samobójstwa wspomaganego narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, która chroni życie prywatne i rodzinne oraz zabrania dyskryminacji. Według węgierskiego prawa osoby pomagające w samobójstwie podlegają karze. Jak twierdził prawnik, takie rozwiązania prawne to przejaw dyskryminacji.

W swoim wyroku z 13 czerwca sędziowie Trybunału stwierdzili, że "nie ma podstaw do stwierdzenia", że członkostwo państwa w Radzie Europy wymaga zapewnienia dostępu do procedury wspomaganego samobójstwa. ETPC stwierdził, że wprowadzenie możliwości eutanazji lub samobójstwa wspomaganego wiąże się z ryzykiem błędów i nadużyć, co może mieć ogromne konsekwencje społeczne.

Trybunał stwierdził również, że węgierskie prawo zabraniające obu procedur chroni osoby niepełnosprawne i nieuleczalnie chore.

"Społeczeństwo węgierskie nie zachęcało chorych do szukania śmierci, zamiast tego starało się zapewnić im opiekę i wsparcie” – stwierdzono w uzasadnieniu, potwierdzając jednocześnie prawo każdego pacjent do odmowy niechcianego leczenia, uznane przez Radę Europy.

Eutanazja na świecie

Austria, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Hiszpania to jedyni członkowie Rady Europy, w których zalegalizowano samobójstwo wspomagane. Stało się tak pomimo rezolucji Zgromadzenia Rady Europy z 2012 r., w której stwierdzono, że eutanazja, czyli "celowe zabijanie niesamodzielnej istoty ludzkiej dla jej rzekomej korzyści w drodze działania lub zaniechania, musi zawsze być zabronione".

Krytycy eutanazji obawiają się, że przedefiniowanie choroby terminalnej i rosnąca liczba państw zezwalających na te procedury jeszcze bardziej zagrozi osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie.

W Stanach Zjednoczonych eutanazja jest nielegalna we wszystkich 50 stanach. Jednak samobójstwo/eutanazja wspomagana przez lekarza jest legalna w Dystrykcie Kolumbii, Kalifornii, Kolorado, Oregonie, Vermont, Nowym Meksyku, Maine, Montanie, New Jersey, Waszyngtonie i na Hawajach.

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: "Zamierzona eutanazja, bez względu na jej formę i motywy, jest morderstwem. Jest to w sposób poważny sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i szacunkiem należnym Bogu żywemu, Stwórcy życia” (nr 2324).

