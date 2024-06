Francja: W tym roku Kościół będzie miał 105 nowych księży

Konferencja Episkopatu Francji (CEF) poinformowała, że w 2024 r. wyświęconych zostanie 105 nowych kapłanów, czyli o 17 księży więcej niż w 2023 r., kiedy wyświęcono 88 nowych księży.

Z artykułu opublikowanego na stronie internetowej CEF wynika, że zdecydowana większość święceń kapłańskich przypada na czerwiec, szczególnie w niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Piotra i Pawła, którą Kościół katolicki obchodzi co roku 29 czerwca.

Nowi kapłani we Francji

Spośród 105 nowych kapłanów, 73 to księża diecezjalni, 16 należy do zakonów, 10 do wspólnot, dwóch do stowarzyszeń życia apostolskiego, a pozostałych czterech "przyjęło święcenia kapłańskie w instytutach pod dawną komisją Ecclesia Dei, celebrując nabożeństwa według Rytu Rzymskiego z 1962 r. [przed reformą Soboru Watykańskiego II]”.

Na konferencji prasowej Bertrand Lacombe, arcybiskup Auch i członek Rady ds. Kapłanów wyświęconych i świeckich w misji kościelnej, podkreślił dwa aspekty, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do nowych księży: podstawowej misji kapłana w Kościele i jej znaczenia dzisiaj w coraz bardziej zsekularyzowanym społeczeństwie francuskim oraz ciągłej refleksji biskupów, a także inicjatyw podjętych w diecezjach w celu wzbudzenia powołań.

Francuski prałat życzył „pięknej posługi kapłanom, którzy odpowiadają duchowym oczekiwaniom naszych czasów: przygoda jest warta wysiłku i oświetla świat!”.

W artykule CEF zauważono również, że według sondażu Catéchuménat przeprowadzonego w 2024 r., co roku coraz więcej młodych ludzi we Francji chce przyjąć chrzest, Eucharystię i bierzmowanie.

Arcybiskup powiedział nowym księżom, że to nowe pokolenie młodych ludzi, których pociąga Kościół, jest także pokoleniem, w którym "dorastali i dojrzewali” oraz że udzielając im sakramentów, oboje będą karmieni.

Czytaj też:

Francja: Apel biskupów przed wyboramiCzytaj też:

Francja: Ksiądz nazwał homoseksualizm "słabością". Decyzja prokuratury