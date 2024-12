"Ohydne". Msza LGBT i "taniec liturgiczny" w kościele w Nowym Jorku

W mediach społecznościowych krąży nagranie z mszy odprawionej w jezuickim kościele pw. św. Ignacego Loyoli na Manhattanie w Nowym Jorku. Nabożeństwu "All Hearts Together: A Mass for the LGBTQ+ Community" przewodniczył ks. Bryan Massingale, który publicznie przyznał się, że jest "gejem".

Na nagraniu widać, jak dwie kobiety tańczą wymahując tęczowymi flagami LGBT przed ołtarzem. Przedstawienie zostało nazwane "tańcem liturgicznym". Wideo nie spodobało się wielu katolikom, którzy nie szczędzili negatywnych komentarzy. Wydarzenie oceniła również organizacja Catholic Vote. "To jest obrzydliwe" – napisano pod nagraniem. "Podczas mszy w kościele św. Ignacego Loyoli w Nowym Jorku, odbył się bluźnierczy taniec liturgiczny, podczas którego tancerze machali flagami ruchu gejowskiego, profanując wiarę w perwersyjnej próbie wydawania się bardziej »inkluzywnymi«" – czytamy w oświadczeniu Catholic Vote.

"To nie jest oddawanie czci Bogu"

"Czy ten kościół podlega kardynałowi Dolanowi? Wszyscy musimy napisać do episkopatu i uzyskać oświadczenie/korektę w tej sprawie" – napisał jeden z użytkowników portalu X. Inny komantarz brzmiał: "To nie jest oddawanie czci Bogu, ale sobie. To jest bez wątpienia szatańskie". W komentarzach pod nagraniem internauci domagali się interwencji biskupów w tej sprawie.

Ks. Bryan Massingale wielokrotnie wypowiadał się w kwestii akceptacji LGBT w Kościele. W jednym z artykułów dla US Catholic, duchwony pisał o "ekstrawaganckim przyjęciu katolików LGBTQ", jeśli Kościół chce mieć "wiarygodność jako kościół Jezusa Chrystusa"

