Hiszpania. Kary za nieudzielenie Komunii św. homoseksualistom?

Katolicy w Hiszpanii protestują przeciwko działaniom minister ds. równości Any Redondo Garcii, która zapowiedziała działania prawne przeciwko Kościołowi. Chodzi o dostęp do Komunii św. Na początku stycznia Ruben Garcia – burmistrz gminy Torrecaballeros – poskarżył się w mediach społecznościowych, że miejscowy proboszcz odmówił mu udzielenia Komunii.

Homoseksualista nie otrzymał Komunii św.

– Powód był prosty. Burmistrz jest zdeklarowanym homoseksualistą, żyje w związku z innym mężczyzną, a nawet wzięli wspólnie ślub cywilny zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem – wyjaśnił na antenie PCh24 TV red. Grzegorz Górny.

"Samorządowiec zażądał od władz kościelnych przedstawienia na piśmie oficjalnego powodu odmowy udzielenia mu sakramentu. Kuria w Segowii poparła decyzję proboszcza, powołując się na odpowiednie zapisy z prawa kanonicznego".

Tymczasem lokalne władze partii socjalistycznej w Segowii w wydanym oświadczeniu poparły burmistrza. Kościół katolicki został oskarżony o dyskryminację i szerzenie nienawiści z powodu tożsamości płciowej. – W odpowiedzi diecezja Segowii wydała kolejny komunikat, w którym ponownie poparła swojego proboszcza, jeszcze raz podkreślając, że postąpił on zgodnie z przepisami Kościoła dotyczącymi przyjmowania Komunii. Jego odmowa nie wynikała ani z homofobii, ani z dyskryminacji, lecz z obrony świętej natury Eucharystii. Sprawa stała się głośna w całej Hiszpanii i wykroczyła daleko poza granice diecezji– relacjonował Grzegorz Górny.

Kto decyduje o udzielaniu sakramentów?

Do sprawy odniosła się hiszpańska minister ds. równości, która zapowiedziała skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi przeciwko Kościołowi katolickiemu. Jej zdaniem "odmawianie komukolwiek dostępu do Komunii świętej jest niezgodne z hiszpańską konstytucją".

– W Hiszpanii to państwo, a nie Kościół ma decydować, komu można udzielać Komunii, a komu nie. Tak daleko w podporządkowywaniu sobie Kościoła nie szli nawet komuniści– ocenił na antenie Radia Maryja red. Grzegorz Górny.

