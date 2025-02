Rezygnacja kardynała. Zajmował się ekumenizmem

– Ojciec Święty ma inne zmartwienia niż odpowiadanie na listy – powiedział kardynał.

Urodzony 15 marca 1950 roku szwajcarski kardynał kurialny został mianowany prefektem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan przez papieża Benedykta XVI 1 lipca 2010 roku. W 2013 r. papież Franciszek zatwierdził go na tym stanowisku. Od 19 marca 2022 roku nosi ona nazwę Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Prawo kanoniczne stanowi, że biskupi i kardynałowie muszą formalnie złożyć rezygnację na ręce papieża w dniu swoich 75. urodzin. Ojciec Święty ma możliwość zezwolenia biskupom i kardynałom, a także urzędnikom kurialnym, na pozostanie na stanowisku po ukończeniu 75. roku życia. Kard. Koch za dwa tygodnie osiągnie ten wiek.

Lata współpracy z papieżem Franciszkiem na rzecz ekumenizmu

W wywiadzie dla EWTN prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan powiedział między innymi o swojej wieloletniej współpracy z papieżem Franciszkiem.

– Papież Franciszek zawsze przywiązywał dużą wagę do bezpośrednich spotkań z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Zawsze używa trzech słów, aby wyrazić tę relację: wspólne podążanie, wspólna modlitwa, wspólne działanie – powiedział kard. Koch. Zwrócił uwagę, iż Franciszek podkreślił ponadto tak zwany "ekumenizm krwi", mając na myśli fakt, że prześladowcy chrześcijan nie rozróżniają między katolikami, luteranami czy prawosławnymi. "Jeśli wrogowie jednoczą nas w śmierci, jak możemy być nadal rozdzieleni" – wielokrotnie pytał papież.

Kard. Koch był również członkiem delegacji, która uczestniczyła w spotkaniu papieża Franciszka z rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem I. W 2016 roku dwaj przywódcy kościelni spotkali się na lotnisku w Hawanie. – Mieliśmy nadzieję, że będzie to początek intensywnych relacji – wyznał. Jednocześnie zaznaczył, że poparcie Cyryla dla rosyjskiej agresywnej wojny przeciwko Ukrainie nie tylko doprowadziło do "wewnętrznego konfliktu w obrębie prawosławia", ale także skomplikowało stosunki z Kościołem katolickim.

16 marca 2022 r. Cyryl I i papież Franciszek rozmawiali po raz ostatni za pośrednictwem łączy wideo na prośbę patriarchy. Kardynał Koch, który był obecny przy tym spotkaniu, powiedział EWTN: "Papież stwierdził bardzo wyraźnie, mówiąc do patriarchy: «Nie jesteśmy urzędnikami państwowymi, jesteśmy pasterzami ludu. Dlatego naszym zadaniem musi być jak najszybsze zakończenie tej wojny»".

"Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim"

Zapytany o swój herb biskupi i motto, które wybrał: "Aby Chrystus zyskał pierwszeństwo we wszystkim", kard. Koch wyjaśnił: "W dzisiejszym Kościele doświadczamy tendencji, gdzie każdy myśli, że może przemodelować Kościół według własnego uznania. Musimy jednak ponownie uznać, że nie jest to nasz Kościół, lecz że jest to Jego Kościół i że jesteśmy na Jego służbie".

Odnosząc się do obrazu z Ojców Kościoła, kardynał dodał, że Kościół jest „księżycem”, podczas gdy Chrystus jest słońcem. – Księżyc nie może wpaść na pomysł, by sam być słońcem, nie ma innego światła niż światło słońca, a mianowicie wypływającego od Chrystusa – powiedział telewizji EWTN kard. Kurt Koch.

Czytaj też:

Kolejne badania papieża Franciszka. Nowe informacje z Kliniki GemelliCzytaj też:

Historyczna zmiana w Watykanie. Nominacja dla zakonnicy