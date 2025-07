Teolog wyzwolenia widzi w Leonie XIV kontynuację Franciszka

Chociaż nowy papież zachowuje ciągłość ze swoim poprzednikiem pod względem treści, ma inny styl – powiedział o. Gabriel w wywiadzie dla hiszpańskojęzycznego portalu katolickiego Religión Digital.

Zdaniem zakonnika Leon XIV będzie kontynuował linię papieża Franciszka (2013-2025) bez zbytniego „straszenia” tradycjonalistów: „Jest synem Franciszka, ale jest Leonem XIV” – ocenia o. Gabriel. Według niego zmianę między tymi dwoma pontyfikatami można porównać do przejścia od papieża Jana XXIII (1958-1963), który rozpoczął Sobór Watykański II (1962-1965), do papieża Pawła VI (1963-1978), który doprowadził go do końca i zorganizował jego wdrożenie. Podobnie jak w tamtych czasach, zmiana może pomóc „przywrócić równowagę”.

Leon XIV kontynuatorem?

Według zakonnika, konklawe widziało w Robercie Prevoście kardynała o profilu odpowiadającym ideom Soboru Watykańskiego II: „misjonarza, z latynoamerykańską perspektywą i faworyzującego opcję na rzecz ubogich”. W przeciwieństwie do Franciszka, Leon XIV ma bardziej powściągliwy, introwertyczny charakter. Dużo słucha i mało mówi. "Jest autentyczny, jest człowiekiem Bożym, religijnym, głębokim: Pójdzie własną drogą i będzie kontynuował ścieżkę wyznaczoną przez Argentyńczyka, przywiązując większą wagę do świeckich i kobiet oraz pogłębiając reformę synodalną w być może nieco bardziej umiarkowanym tempie" – stwierdził augustianin. Wygląd Leona XIV już pokazuje, jak łączy on różne kierunki: „Z jednej strony wybrał imię, które kojarzy się ze społeczną stroną Kościoła; z drugiej strony nosi mozettę”. Po swoim wyborze papież Franciszek zdecydował się nie nosić tradycyjnej papieskiej peleryny.

Dla o. Gabriela nominacja o. Prevosta na biskupa stanowiła świadomą decyzję papieża Franciszka. Papież Jan Paweł II (1978-2005) ukształtował południowoamerykański episkopat, mianując biskupów, którzy nie identyfikowali się z teologią wyzwolenia. Dopiero Franciszek to zmienił. W ówczesnym przeorze generalnym augustianów o. Prevoście rozpoznał człowieka, który był w jego linii. Franciszek poznał o. Prevosta podczas kapituły generalnej augustianów w 2013 r. i mianował go biskupem Chiclayo w Peru w 2015 r., gdzie wcześniej dominowały ruchy konserwatywne, takie jak rozwiązane Sodalitium Christianae Vitae.

