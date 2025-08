Msza św. po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP

Homilię wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Na początku liturgii odśpiewano hymn Polski. We wstępie do Mszy Prymas Polski, przywołując tajemnicę dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego wskazał na duchowe towarzyszenie Jezusowi i trzem uczniom na Górze Tabor. Odnosząc się do zaprzysiężenia prezydenta powiedział: „zostaliśmy też zaproszeni, by modlić się za umiłowaną naszą ojczyznę i towarzyszyć panu prezydentowi obejmującemu swój urząd”.

Msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta RP

– Składając wobec Zgromadzenia Narodowego uroczystą przysięgę pan prezydent zobowiązał się do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji, do niezłomnej obrony godności narodu, do troski o niepodległość i bezpieczeństwo państwa, a także do tego, że dobro ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Wypełnienie tych zobowiązań staje się dla pana, panie prezydencie, praktycznym wyrazem troski o wspólne dobro, służbę dobru wspólnemu wszystkich Polaków – mówił prymas.

Przywołując nauczanie św. Leona XIII wskazał, że polityka jako służba wobec społeczeństwa i dobra wspólnego stanowi akt chrześcijańskiej miłości. „Promowanie więc i ochrona, niezależnie od jakichkolwiek interesów własnych, partykularnych, dobra wspólnoty, dobra wspólnego nas wszystkich, jest wyrazem prawdziwej miłości ojczyzny i najlepszym zabezpieczeniem jej żywotnych interesów. Módlmy się o siłę i moc do takiego działania – powiedział abp Polak.

W liturgii uczestniczą prezydent Karol Nawrocki z rodziną, przedstawiciele władz państwowych, generalicja, komendanci służb mundurowych, weterani, były prezydent Andrzej Duda z małżonką, delegacje oraz licznie przybyli wierni.

