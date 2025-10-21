"Kultura śmierci". Arcybiskup gorzko o swoim kraju

Metropolita Sydney mówił o tym podczas dorocznego wykładu im. Nicholasa Tonti-Filippiniego w Melbourne, zmarłego bioetyka i zdecydowanego przeciwnika eutanazji.

"Kultura śmierci" stała się rzeczywistością

Wydarzenie odbyło się w ramach dwudniowej konferencji "Prawda i integralność w medycynie", organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Medyczne Australii. Hierarcha odniósł się do trwającej w parlamencie stanu Wiktoria debaty nad zmianami w ustawie, która ma ułatwić dostęp do eutanazji.

"Kryteria dotyczące wspomaganego samobójstwa okazały się elastyczne – i nadal są rozluźniane" – stwierdził abp Fisher. Dominikański hierarcha podkreślał, że samobójstwo i eutanazja stają się w ten sposób "normalnymi sposobami umierania", a coraz częściej odmawia się klauzuli sumienia. Eutanazja to od 0,5 do 1,6 proc. wszystkich zgonów w Australii.

Prawna ofensywa

Gdy w 2017 roku uchwalano ustawę o wspomaganym samobójstwie, władze Wiktorii zapewniały, że będzie to "najbardziej zachowawczy model na świecie", z wieloma "solidnymi zabezpieczeniami". Dziś, jak zauważa metropolita Sydney, te gwarancje są stopniowo usuwane.

Tegoroczna nowelizacja zniesie m.in. zakaz, który zabraniał lekarzom samodzielnie poruszać z pacjentami tematu eutanazji – co arcybiskup określił jako "fundamentalną zmianę podejścia do życia i cierpienia".

Prorocza diagnoza św. Jana Pawła II

Według arcybiskupa Sydney, rozszerzanie dostępu do eutanazji odzwierciedla głębszy kryzys moralny, przed którym ostrzegał św. Jan Paweł II. "Diagnoza kultury śmierci, jaką postawił Jan Paweł II, nie była tylko opisem jego czasów, ale proroczym ostrzeżeniem dotyczącym naszych" – powiedział hierarcha.

Encyklika "Evangelium vitae" przypominała o "spisku przeciw życiu", w którym chorzy i starsi postrzegani są jako ciężar. "Nie chodzi tylko o złe prawo. Na Zachodzie jesteśmy świadkami budowy całego ideologicznego systemu, który przedstawia zabijanie jako akt miłosierdzia i ucisza, a nawet karze tych, którzy odważą się to potępić" – podkreślił abp Anthony Fisher.

Kolejny kraj proceduje ustawę o eutanazji. Biskupi oponują