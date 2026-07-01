Leon XIV przyjedzie do Polski? Prezydent spotkał się z wysłannikiem papieża

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, rozmowa dotyczyła relacji Polski ze Stolicą Apostolską oraz planowanej wizyty papieża Leona XIV w naszym kraju.

Rozmowy o relacjach Polski z Watykanem

Według komunikatu Kancelarii Prezydenta, jednym z głównych tematów rozmowy były dwustronne relacje Warszawy i Watykanu. Wśród poruszanych kwestii znalazła się także planowana na 2028 rok podróż apostolska Leona XIV.

Spotkanie odbyło się również w kontekście przygotowań do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które przypadną w 2027 roku. To jedyne objawienia maryjne w Polsce oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Jubileuszowe obchody zostały symbolicznie zainaugurowane we wtorek w Ogrodach Watykańskich, gdzie odsłonięto specjalną mozaikę poświęconą Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.

Tusk zaprosił papieża do Polski

7 maja premier Donald Tusk spotkał się z papieżem podczas audiencji w Watykanie i oficjalnie zaprosił go do naszego kraju. – Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu – mówił po spotkaniu szef rządu.

Jak podkreślał Donald Tusk, Ojciec Święty przyjął zaproszenie z radością, ale konkretna data nie została jeszcze ustalona. – Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro – zaznaczył Tusk. Premier dodał wtedy, że według informacji ze Stolicy Apostolskiej najbardziej prawdopodobnym terminem wizyty jest 2028 rok.

Leon XIV i jego pontyfikat

Leon XIV został wybrany na papieża w maju 2025 roku podczas konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej. Nowym biskupem Rzymu został kard. Robert Prevost, który został 267. papieżem w historii Kościoła.

Od początku pontyfikatu Leon XIV odbył już kilka zagranicznych podróży. Pierwszą była wizyta w Turcji, później odwiedził także Liban, Monako, Algierię, Angolę, Kamerun i Hiszpanię.

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