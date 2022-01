Sondaż: Emeryci zabrali głos ws. świadczeń po Polskim Ładzie

W ramach reformy seniorzy korzystają z emerytury bez podatku, dzięki czemu świadczenia są wyższe. Pracownia IBRiS postanowiła jednak zapytać samych emerytów, czy ich świadczenia się zwiększyły. Sondaż przeprowadzono dla "Super Expressu".

Wyższe emerytury?

W badaniu uwzględniono cztery grupy emerytów: tych, których świadczenie sięga 2000 zł; tych, których emerytura wynosi od 2001 zł do 3000 zł; tych, którzy otrzymują od 3001 zł do 4000 tys.; tych, których emerytury są większe niż 4000 zł.

Grupa do 2000 zł

W tej grupie 53 proc. badanych twierdzi, że otrzymało wyższą emeryturę, 27 proc., że tyle samo, a 20 proc., że ich świadcenia się zmniejszyły.

Grupa od 2001 do 3000 zł

W tym przedziale aż 76 proc. respondentów twierdzi, że ich świadczenia się zwiększyły. 8 proc. badanych stwierdziło, że nie odczuli różnicy, a z kolei 13 proc. przekonuje, że ich emerytury się zmniejszyły. 3 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania.

Grupa od 3001 zł do 4000 zł

W tej grupie 60 proc. badanych twierdzi, że otrzymało wyższą emeryturę, a 9 proc., że tyle samo. 16 proc., respondentów uważa, że ich świadczenia się zmniejszyły. 15 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

Grupa powyżej 4001 zł

W tym przedziale 29 proc. respondentów twierdzi, że ich świadczenia się zwiększyły. 49 proc. badanych ocenia, że nie odczuło różnicy, a z kolei 21 proc. przekonuje, że ich emerytury się zmniejszyły. 1 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania.

Zmiany dla emerytów

Kilka dni temu prezes ZUS prof. Gertuda Uścińska zabrała głos ws. zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład dla emerytów i rencistów.

– Dla 8,1 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, którzy pobierają z systemu powszechnego świadczenie w kwocie do 4920 zł brutto, od stycznia wyplata na rękę jest wyższa. A miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi od 1 zł do 180 zł – wskazała Uścińska podczas konferencji prasowej.

Świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Szefowa ZUS wskazała, że na zmianach zyska liczna grupa osób pobierających świadczenia minimalne, czyli w wysokości 1250,88 zł. – Do niedawna te osoby otrzymywały na rękę netto 1067 zł. Natomiast w tej chwili jest wzrost do 1138 zł – powiedziała. Osoby pobierające świadczenia niższe niż 483 zł nie stracą na zmianach podatkowych.

Problemy z Polskim Ładem

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Aby naprawić błędy Polskiego Ładu do Ministerstwa Finansów został ściągnięty Artur Soboń, który objął stanowisko wiceministra. Polityk PiS ma wspomóc dotychczasowych sześciu wiceszefów resortu finansów w naprawie reformy podatkowej.

