Polaków zapytano o reparacje. Złe wieści dla PiS

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Polacy nie wierzą w reparacje

"Rzeczpospolita" postanowiła zapytać Polaków, czy ich zdaniem rząd ma szanse wyegzekwować od Niemiec pieniądze. Wyniki badania są jednak jednoznaczne – Polacy nie mają wątpliwości, że reparacje nigdy nie popłyną do naszego kraju.

Zaledwie 11,9 proc. badanych uważa, że rządowi uda się uzyskać pieniądze od Niemców. Przeciwnego zdania jest aż 66,1 po. respondentów. 22 proc. uczestników sondażu z kolei nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

– W uzyskanie reparacji wątpi 7 na 10 osób w wieku od 35 do 49 lat. W doprowadzenie do wypłacenia reparacji nie wierzy 3/4 badanych z wyższym wykształceniem i podobny odsetek respondentów o dochodzie mieszczącym się w granicy 3001 – 4000 zł netto. Biorąc pod uwagę klasę miejsca zamieszkania odpowiedź tę najczęściej wskazywali badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – ocenia Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-7 września 2022 r.

Czy kwestię reparacji należy podnosić? Sondaż DoRzeczy.pl

O reparacje pytała również pracownia Estymator w sondażu dla DoRzeczy.pl. Na pytanie, "czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna zabiegać o wypłacanie reparacji przez Niemcy za straty wywołane zbrodniami niemieckimi w trakcie II wojny światowej?", twierdząco odpowiedziało 50,3 proc. respondentów, z czego 28,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie powinna", a 22 proc. – "raczej powinna".

Przeciwnego zdania w tej sprawie jest w sumie 43,1 proc. pytanych. 19,8 proc. uważa, że Polska "zdecydowanie" nie powinna domagać się reparacji od Niemiec, a 23,3 proc., że "raczej" nie powinna.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 6,6 proc. badanych.

