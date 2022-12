PiS z dużą przewagą nad KO

Głos na PiS chce oddać 31 proc. respondentów, a na KO 21 proc. Na trzecim miejscu plasuje się Polska 2050 z wynikiem 11 proc., Konfederacja mogłaby liczyć zaś na 6 proc. głosów. Inne ugrupowania nie weszłyby do Sejmu. Lewica i PSL – Koalicja Polska uzyskały w badaniu po 4 proc., a Kukiz '15 – 1 proc.

"W porównaniu z początkiem listopada notowania PiS obniżyły się 3 pkt proc., jednak w dłuższym okresie ciągle wydają się stabilne" – tak wyniki sondażu komentuje CBOS. Sondaż przeprowadzono w dniach 28.11-11.12 na ogólnopolskiej próbie imiennej 1018 dorosłych Polaków. Badanie wykonano metodą mieszaną – CAPI, CAWI lub CATI.

"Według bardzo szacunkowych obliczeń partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby ok. 221 posłów, KO – ok. 148, Polska 2050 – ok. 64, a Konfederacja – ok. 27" – podaje "Wyborcza".

Takiego sondażu nie było od dawna. Polityczne trzęsienie ziemi

Zupełnie inny obraz sytuacji wyłania się z badania pracowni Kantar. Kantar Public opublikował sondaż, w którym Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS. Do Sejmu dostałoby się pięć partii.

Badanie przeprowadziła firma Kantar Public. Chęć udziału w najbliższych wyborach do Sejmu zadeklarowało 67 proc. respondentów, przy czym 30 proc. osób jest zdecydowanych, aby oddać głos, a 37 proc. ankietowanych "raczej" planuje to zrobić. Do wyborów nie zamierza iść natomiast 23 proc. respondentów. 10 proc. badanych nadal nie ma zdania. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby pięć partii: KO, PiS, Lewica, Polska 2050 i Konfederacja.

Kantar: KO wyprzedza PiS

Najnowszy sondaż przynosi prawdziwe trzęsienie ziemi. Z badań wynika bowiem, że Koalicja Obywatelska cieszy się większym poparciem niż Prawo i Sprawiedliwość.

Na ugrupowanie Donalda Tuska planuje bowiem głosować 32 proc. respondentów. Taki wynik oznacza wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem pracowni.

PiS zajmuje nietypowo drugie miejsce w tabeli. Partia rządząca cieszy się ponoć poparciem na poziomie 28 proc. To spadek o 2 pkt. proc.

Czytaj też:

Szykują się dwa transfery? Nieoficjalnie: Tusk się dogadał