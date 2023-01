Sondaż: Polacy ocenili zachowanie opozycji ws. SN

Na początku stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt poparło 198 parlamentarzystów PiS, dwóch z koła PS, a także trzech niezrzeszonych. Głosy przeciwko ustawie oddało 22 posłów Solidarnej Polski, 11 posłów Konfederacji, dwóch parlamentarzystów KO, sześciu Lewicy, siedmiu Polski 2050, jeden poseł z koła Kukiz’15, dwóch członków koła PPS oraz jeden poseł PS.

Jak poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki, 31 stycznia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym projektem zajmie się izba wyższa.

Sondaż: Polacy podzieleni

W najnowszym badaniu opinię publiczną zapytano, jak ocenia działania opozycji. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie zachowania KO, Lewicy i PSL.

35,7 proc. respondentów popiera decyzję o wstrzymaniu się od głosowania, podczas gdy niemal tyle samo, bo 37,9 proc., krytykuje opozycję.

Polaków zapytano też, co dalej powinno stać się z ustawą. 34 proc. respondentów nie ma zdania, podczas gdy ponad 40 proc. chce, by opozycja głosowała za ustawą.

– Zwolennicy opozycji chcieliby, by pieniądze się w Polsce pojawiły, ale nie pomagały PiS w zwycięstwie, a wyborcy władzy chcą, by opozycja zagłosowała za ustawą, ale nie życzą sobie nic jej zawdzięczać – komentuje w środowej "Rz" Duma.

Duda: Nie jestem gospodarzem tej ustawy

O prace nad projektem i ewentualne prezydenckie weto Andrzeja Dudę zapytał dziennikarz TVP Info.

– Jak trafi na moje biurko (przyjęta nowelizacja - red.), to tak, jak mówiłem ostatnio, będę się nad nią w szczegółach pochylał. Nie jest to projekt prezydencki. Jest to projekt rządowy, nie ja jestem gospodarzem tej ustawy – tłumaczył Duda w "Gościu Wiadomości".

– Spokojnie czekam na wynik prac parlamentu. Wtedy będę się nad tą ustawą pochylał – dodał polityk.

